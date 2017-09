“Si Elisse lang ang gusto ko!” — McCoy

KUMPIRMADO ang pag-attend nina McCoy at Elisse sa Star Magic ball ngayong Sabado. Parehong second time nilang dadalo sa nasabing ABS-CBN event.

Si Michael Leyva ang gumawa ng gown ni Elisse while si JE & Co ang gumagawa ng suit ni McCoy.

Twba mamaya 😊 thank u @mkqua, @ariesmanal_hair, jernih and ate alyssa of @teamrainxem A post shared by Elisse Joson (@elissejosonn) on Sep 22, 2017 at 6:13am PDT

When asked kung ano ang feeling nila sa mga kasamahan nila na publicly ay nagpu-propose na maging magkapareha sa Star Magic Ball. Nariyan sina Joshua Garcia at Julia Barretto, Inigo Pascual at Maris Racal, Elmo Magalona at Janella Salvador at Edward Barber at Maymay Entrata.

“Okay nga po e! Okay po yun,” sabi ni McCoy.

Ayon kay McCoy, hindi na niya kailangan na hingin niya ang sagot ni Elisse publicly.

“Given na po yata ‘yun na kami ang magka-date, hehehehehehe. In-expect ko na po yun.

Siya naman po talaga ang gusto ko, wala nang iba.

Kahit si Elisse naman, alam ‘yun nung tinanong ko. Okay daw sa kanya,” pahayag ng tsinitong aktor.