SHOWBIZ RULES: Marian, malabo pang mabuntis!

SANDALING nakatsikahan namin si Marian Rivera sa shop ni Bambbi Fuentes at natutuwa siya at excited dahil wala pa raw 1 percent ang lamang ngayon ng Ang Probinsyano sa Super Ma’am.

Ganundin ang nangyari dati sa Encantadia na ilang linggo rin munang bumubuwelo bago nila nalagpasan ang Ang Probinsyano, at lumaban na ito nang bonggang-bongga.

Iyun din nga ang nakikita namin sa Super Ma’am kapag ma-maintain nitong maganda at kapana-panabik ang kuwento.

Tinanong namin sa kanya ‘yung narinig naming paiksiin daw ang Super Ma’am na ikinagulat ng GMA Primetime Queen.

“Pinapirma nga nila ako ng bagong contract,” sagot ni Marian.

Kung pinapirma si Marian ng bagong contract para sa Super Ma’am, ibig sabihin ma-extend pa ‘yun.

Hindi pa raw siya sure sa extension dahil hindi pa raw siya nasabihan. Basta may panibagong contract daw na pinapirma sa kanya.

Kaya nga sure na sure daw siyang hindi muna siya mabubuntis dahil marami pa raw siyang mga action scenes na gagawin sa Super Ma’am.

“Malabo pang mabuntis talaga, kasi ang dami ko pang action scenes na gagawin eh,” dagdag na pahayag ni Marian.

Kaya kung magkaroon ng extension ang Super Ma’am, ma-extend din ang paghihintay niya bago siya magpabuntis uli.

‘Yun naman ang plano niya noon pa na pagkatapos ng Super Ma’am ay magpapabuntis na raw talaga siya.

Sa ngayon ay ini-enjoy daw niya ang taping sa Super Ma’am, lalo na’t kasundo niya ang mga kasamahan niya sa naturang series.

Dionne, mananampal, magpapasampal!

SA December 1 pa mapapanood ang isang musical-comedy show nagaganapin sa Newport Performing Arts and Theater ng Resorts World, pero ngayon pa lang ay nagsisimula na silang mag-promote dahil bago pa lang sa isang malakihang show ang tampok dito.

Ito ‘yung Walang Kokontrabida na sinulat at ididirek ni Andrew ‘Mamu’ de Real tampok sina Tart Carlos, Dionne Monsanto at Dodj Mallari.

First time nilang mapapasabak sa ganu’n kalaking show, kaya ngayon pa lang ay nagsisimula na silang mag-promote.

Tanggap naman daw nila na hindi pa nila kayang magdala ng ganu’n kalaking show, kaya humingi sila ng tulong sa mga kaibigan at katrabahong big stars na maggi-guest sa naturang show.

Nakilala si Tart sa Be Careful with My Heart, kaya inaasahan niyang susuportahan siya ni Richard Yap.

Kasali rin ngayon si Tart sa Bossing & Ai, kaya malay natin mapagbigyan din siya ni Ai Ai delas Alas.

Si Dodj naman ay marami ring kaibigang big stars kaya inaasahan niyang susuportahan siya ng mga ito.

Pero singer nga siya, at meron siyang ginagawang album sa MCA Universal Records na ilo-launch na rin.

Ganundin si Dionne na nangako naman daw ang mga kasamahan niya dati sa Tubig at Langis, at ilan pang nakatrabaho niya.

Ang isa pa nga raw sa aabangan sa kanya sa show na ito ay ang pananampal niya na kung saan doon siya nakilala sa dati niyang drama series.

“Mananampal ako dito, o masasampal ako. Kasi that’s what I’m known for sa Tubig at Langis, tagasalo o tagabigay ng sampal,” pakli ni Dionne.

Ikinuwento rin ng tatlong bida ng naturang show na meron daw silang advocacy na gusto nilang suportahan.

Kaya ang ilang bahagi ng kikitain sa show na ito ay para raw sa project nilang Automobile Association of the Philippines’ Road Safety.