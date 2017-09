Mga laro ngayo (MOA Arena)

4:15 p.m. – Blackwater vs. Meralco

7:00 p.m. – NLEX vs. Star

Balak ng Meralco na gawing maigsi ang daan papunta sa semifinals sa muling pakikipagharap sa Blackwater ngayong hapon sa umpisa ng PBA Go­vernors Cup quarterfinals sa Mall of Asia Arena.

Nakopo ang top ranking sa eliminations, armado ng twice-to-beat advantage ang Bolts laban sa No. 8 Elite.

Ganoon din ang dalang kalamangan ng No. 4 Star kontra No. 5 NLEX sa tampok na laro at alam na alam ni coach Chito Victolero ang kailangang gawin ng kanyang Hotshots para ‘di ito masayang.

“The key for us is to maintain that proper mind-set, na huwag bale-walain kahit sino ang kalaban, and to follow the gameplan and keep on executing on both offense and defense para hindi kami masilat,” sabi ni Victolero.

Kahit kalalasap pa lang ng 101-93 loss sa Star noong Linggo na sumira sa ambisyon na makapasok sa top four ang koponan, hindi nawawalan ng kumpiyansa si NLEX coach Yeng Guiao.

Umaasa rin si coach Norman Black na hindi magiging madali ang kanilang trabaho kahit pa dala ng kanyang Meralco ang four-game winning streak, tinuldukan ng 104-101 panalo sa San Miguel Beer noon ding Linggo, at 107-78 pagdurog sa Blackwater sa kanilang nag-iisang laban sa elims.

“Now we’re going to the playoffs, where things are going to get more difficult,” sabi ni Black.

“The focus now is just to prepare for Blackwater because you know they’ve played very well in this conference and they have one of the best imports in the conference so we have to be really ready for them in our next game,” dagdag ni Black.

Ang ibang pairings sa quarterfinals na magsisimula bukas: No. 2 TNT at No. 7 Rain or Shine, at No. 3 Ginebra kontra SMB.