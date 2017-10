Shootout sa Araneta

Nangalabaw ng career-high 39 points si Ben Mbala para bitbitin ang defending champion De La Salle sa 106-100 panalo laban sa University of the East kahapon sa 80th UAAP basketball tournament sa Smart Araneta Coliseum.

Nahirapan ang Green Archers bago nakuha ang back-to-back wins dahil sinabayan sila ng Red Warriors sa pangunguna ni Alvin Pasaol.

Shootout sa Big Dome sina ‘Mayhem’ Mbala at second-year Warriors player Pasaol na nagpasabog ng 49 puntos. Huling nagtala ng 43 points sa UAAP si Jeff Napa ng NU noong 2002.

Kinapos sa 50 si Pasaol nang kumabyos ang second free throw 55 seconds na lang sa laro.

Nanatili sa No. 2 ang Archers sa 5-1, wala pang panalo ang Warriors sa anim na subok.

May sahog pang 15 rebounds at two blocks si Mbala.

“I just wanted to play smart. UE is very small so I capitalized on my size and strength,” wika ni Mbala.

Tumikada rin ng 24 points si Abu Tratter sa DLSU.