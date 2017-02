‘SHOOT TO KILL SA KRIMINAL’

“Shoot to kill na lang, on site.”

Ito ang reaksyon ni House Speaker Pantaleon ‘Bebot’ Alvarez kung hindi maipasa ang death penalty na kinokontra ng Simbahang Katoliko at mga pro-life advocates, hindi lamang sa loob ng Kamara kundi sa labas ng Kongreso.

Sa press briefing kahapon, inamin ni Alvarez na kabilang ang death penalty bill sa pinag-usapan sa Legislative Executive Development Advisory Council (LEDAC) kamakalawa sa Malacañang.

Gayunpaman, sinabi­ umano ni Pangulong ­Rodrigo Duterte na kung ­ayaw ipasa ang death penalty ay wala umano itong magawa.

“Kung ayaw ipasa, ­ayaw ipasa, patayin lang,” ani Alvarez kaya nilinaw ng mga mamamahayag kung ito ang pahayag ni Duterte subalit sinabi ng Speaker na personal na opinyon lang niya ito.

“Kung kayo tanungin­ ko, mayroong death ­penalty na may proseso o patayin na lang ‘yung mga kriminal?” tanong pa ni Alvarez na disma­yado umano sa mga kontra sa pagbabalik ng parusang kamatayan porke hindi naranasan ng mga ito na mabiktima ng karumaldumal na krimen.

Inihalimbawa ni Alvarez ang kaso ng isang babaing nahuli kama­kailan sa Mindanao na sangkot sa kasong ­pedopilya kung saan maging ang isang taong gulang na batang babae ay kanilang inabuso.

“‘Yung ba kayo, gusto n’yo bang buhayin ang ganu’ng klaseng tao? Pati one year old inaabuso. Reklamo kayo ng reklamo ng EJK, tapos eto (death penalty) dadaan sa proseso, lahat ayaw n’yo pa din hindi ko maintindihan dun ‘yung ano…,’” ani Alvarez.

“Shoot to kill na lang lahat ‘yan, on site. When you commit a crime ‘di ba, bakit n’yo ba hulihin ‘yan?” dagdag pa nito kapag hindi naipasa ang nasabing panukalang batas dahil kailangan aniyang maparusahan ang mga taong gumagawa ng karumaldumal na krimen.

“Due process, hearing, lahat, bubuhayin mo. May sira na ang ulo n’yan eh… ‘yan ba kayang­ gawin ng mga taong matino. Those are evil deeds, walang awa, tapos tayo maawa sa kanya?” ayon pa kay Alvarez na ang tinutukoy ay ang nahuling pedopilya.

Nang tanungin si Alvarez kung sa tingin nito ay “justified” ang pagpatay ng mga vigilantes sa mga kriminal sumagot ito ng “…tingin ko oo, that is my personal view.”

Kaya lang umano maingay ang mga komokontra sa death penalty ay dahil hindi pa biktima ang mga ito ng karumaldumal na krimen. “Sige nga mangyari sa buhay nila ‘yun tingnan natin kung ayaw pa nila ng death penalty,” ani ­Alvarez.

Kinastigo rin ni Alvarez ang Amnesty International sa kanilang report ukol sa EJK dahil nakikialam umano ang mga ito gayung may sariling soberenya ang Pilipinas at hindi sila ang nagdudusa sa mga krimeng ginagawa ng mga kriminal.

“Huwag silang makialam kasi tayo naman ang apekto, hindi sila, huwag silang makialam,” dagdag pa ni Alvarez.