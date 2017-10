Shellfish ban

Pansamantalang ipinagbabawal ng Department of Agriculture-Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (DA-BFAR) ang pagkain ng shellfish at alamang sa ilang bahagi ng karagatan sa Luzon at Visayas.

Ayon sa BFAR, posi­tibo sa paralytic shellfish poison at hindi ligtas kai­nin ng tao ang mga lamang-dagat mula sa limang isla at coastal pro­vinces kabilang ang Irong-Irong Bay, Maqueda Bay, Villareal Bay at coastal waters ng Daram Island sa Western Samar; Matarinao Bay sa Eastern Samar; Carigara Bay sa Leyte; Inner Malampaya Sound, Taytay at Puerto Princesa Bay, Puerto Princesa City sa Palawan; at sa coastal waters ng Milagros at Mandaon sa Masbate.

Babala pa ng BFAR ang pagkain ng shellfish na mayroong lason ay maaaring magdulot ng lagnat, rashes at pamamanhid. Kung matinding lason ang nakuha ng tao, posibleng maging sanhi ng respiratory arrest sa loob ng 24 oras.

Nilinaw ng BFAR ang mga shellfish sa iba pang bahagi ng bansa ay ligtas na kainin. Libre na rin sa red tide toxins ang coastal waters ng Gigantes Islands sa Carles, Iloilo.