Sharon, tinawanan ang fake news na HIV+ siya…

PATUNGONG ­Amerika ang Megastar Sharon Cuneta para sa series of shows roon.

Guests niya sa ilang lugar sina Ian Veneracion at Ai Ai delas Alas.

Kasama ni Shawie ang asawa niyang si Sen. Kiko Pangilinan, kaya malabo ‘yung kumakalat na intrigang hindi sila okay na mag-asawa.

Ang ganda pa ng mensahe ni Sharon para kay Sen. Kiko para sa pagdiriwang ng Father’s Day.

Ang isa sa in-emote talaga ni Sharon ay ang kanyang ama na sobrang nami-miss niya kapag nagkakaproblema siya.

Ikinuwento niya sa Facebook ang tungkol sa investments niya at problema sa pera.

May nag-iisip pang nauubos na ang pera niya dahil sa mga problema niya sa investments, kaya ipinaliwanag ito ng isa sa judges ng The Voice Teens.

Ani Sharon, “Medyo nagkagulu-gulo lang ang schedule ng cash flow. ‘Yung properties ko kasi, mga 9 figures ‘yan, eh.

“Hindi sila ‘yung kung anu-ano lang. So, they’re all prime premium primest of the prime.

“So, naturally you know, I pay at 7 to 8 figures every month. So pagpasok, labas agad.

“It’s just enough na hindi ako makabili nga­yon ng gusto, let’s say bahay, kaya umuupa kami nu’n sa Alabang.

“Ngayon, we’re staying in our condo in Makati na bayad na. There are other properties pa, ‘yun lang ‘yun.”

Kung buhay ang kanyang ama, may katulong siya sa paglutas ng ganitong problema.

“No one’s helping me because Dad is not here. Kasi, feeling ko, kung nandito si Daddy, tawagan niya ang lahat na tinu­lungan niya na yuma­man at pahiramin mo nga ako ng ganito para sa anak ko.

“Or siya mismo ang magbibigay nu’n. Wala naman akong inaasahan na,” sabi pa ni Sharon.

Nandiyan si Sen. Kiko, pero investment niya ito na siya mismo ang nagdesisyon.

“Alam ng lahat, I didn’t marry Kiko for his money. Ang asawa ko, disente pagdating du’n.

“He was the one that really came up with the idea having a prenup drawn up. Tapos, sabi niya, have your lawyer read it.

“So, he’s very honorable, para walang tanung-tanong about money.

“Ako naman ang nagdesisyon sa mga investments na ganyan. I just wished…

“Lumaki kasi ako, hindi ako brat pero prin­sesa ang trato sa akin ng Daddy ko,” saad ni ­Sharon.

Kaya kung buhay lang sana ang kanyang ama, hindi niya aabutin ang ganitong problema.

Tingin niya, nagamit lang siya nang husto ng pinakitaan niya ng mabuti.

“Siyempre I miss Dad, I’m tired. ‘Yung parang I realized I’ve been spoiling everybody all my life.

“And then minsan you give your hand, people would take your arm.

“I’ve been used and abused. Ang tawag nga sa akin, user-friendly eh, para akong Apple pro­duct.

“Parang ganu’n, na sobrang mabait at trusting. Maniniwala ka, ‘yun pala, ginagamit ka lang.

“Kahit hindi taga-showbiz, merong ganu’n na ‘yung kakaibiganin ka. Iyun pala, pera.

“Meron naman akong anak na inaasikaso, pinag-iipunan, Si Kiko gave me all his ­moral support everything he can.

“Eh hindi naman magnanakaw ang asawa ko, so, hindi naman ako puwedeng umasa sa kanya ng ganu’n,” litanya ni Sharon.

Kaya medyo senti siya kapag nagpu-post ito lalo na’t marami siyang mga mahal na sumakabilang buhay at dinamdam niya ito nang husto.

***

Pinagtawanan na lang ni Sharon ang fake news na kesyo umamin siyang positive sa HIV.

“Hindi ko ma-­imagine na matsitsismis akong may HIV. There is no way!” bulalas nito.

“Hinihintay ko na lang ang punishment nila.

“Kasi, ‘pag ­gumanti ka, ikaw pa ang magka­kaano eh, ikaw pa ang magkakasala. ‘Pag si Lord, ibang klase gumanti.

“Sana, itsismis n’yo naman akong ­anorexic,” natatawa niyang paha­yag.