Sharon, tinawag na ‘pathetic’ at ‘not classy’ dahil sa Star Magic Ball!

TINAWAG na ‘pathetic’ at ‘not classy’ ng basher ang pagpapapansin ni Sharon Cuneta sa kanyang Instagram account kaugnay sa hindi pagi-imbita sa kanya sa Star Magic Ball.

Nag-post si Sharon sa IG account niya ng Star Magic Ball at sinabi na hindi siya naimbitahan.

Hindi nagustuhan ng ilang followers ni Sharon ang sintemyento niya sa pagkaka-itsa puwera sa kanya sa itinuturing na most fabulous gathering of stars sa buong showbiz.

Hayun nga at bumira na agad ng masasakit na salita ang basher niya. Sabi ni @ladyd_23, “So pathetic… if u really know ur worth… kailangan mo pa talaga mag- post nito… not so classy for ur status… my gosh… grow up Sharon.”

Nag-comment si Martin Nievera sa post ni Sharon na, “Come with me you can be our date.” Na sarkastikong sinagot ni Sharon na “@martinnievera oh, it’s okay sweetheart.

I have lots of important things to attend to. My babies and I can always hold our own Cinderella ball anywhere we choose to! We’ve loved to be your ‘date’ but no time to have gown made na… it’s ok. P.S. Don’t you worry, I know my worth.”

Sinagot na rin ni Sharon ang follower niya na nag-comment na dapat daw ay pumunta siya bilang isa sa mga naunang big stars ng ABS CBN 2.

“@ilovedubs12x, thanks so much. But I was raised to never crash a party.”

May nag-comment na hindi na kailangan pa ni Sharon ng mga ganung okasyon.

@_marialea, “@reallysharoncuneta you’ve gotten the highest honors at glamorous awards nights, filled up hundreds of auditoriums, worn thousand of gowns… You’re already THE STAR, no Need for Magic.”

Ang isa naman ay nagsasabing @lovekittyness, “Oh my si Vicki Belo at Hayden invited nga eh ‘di naman iyong naging part Kapamilya nor Star Magic. This is such an insult to a Kapamilya artists kahit na sabihin pa natin na di sya Star Magic artist. But still naging Kapamilya si Sharon. I understand If mag-post si Ms. Sharon ng ganito.”

Bumuhos din ang pagtatanggol kay Sharon laban sa basher niya.

@nicky415, “@_ladyd_23 idiot. You should be the one growing up. You barely know Sharon. So shut the f..k up.”

Nagpalitan na ng masasakit na salita ang mga pro at anti-Sharon. Kaya ang ending sila-sila ang nagbangayan.