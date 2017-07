SHARON AT REGINE, SOLD OUT AGAD

WALEY: Pagkatapos ma-announce ang pagkakansela ng world tour ni Justin Bieber, bumaling ang ating kababayan na audiences sa local entertainment para suportahan.

Pagkabukas pa lang ng ticketron para sa 30th Anniversary concert ni Regine na REGINE 3.0 na gaganapin sa October 21 sa MOA Arena, heto ang post ng kapatid na manager ng songbird na si Cacai Velasquez-Mitra, “In just ONE day, PLA­TINUM Left & Right, VIP A Left & Right, VIP B Left & right are SOLD-OUT!!!! Patro­n sections only 12 tickets remaining!”

Pagkatapos, masaya tayong lahat nang i-announce ng Spring Films na kumita ng P90M sa first week run ang slee­per hit na Kita Kita starring Alessandra De Rossi and Empoy.

Malamang na habang binabasa ninyo ito ay lampas na sa P100M ang kita nito.

At sold out na rin ang orchestra tickets ng gala night ng pelikula ni Sharon Cuneta sa Cinemalaya na Ang Pamilyang Di Lumuluha sa August 8 Tuesday at the CCP Main Theater.

Maganda at very encouraging sign ito na nandiyan lang ang ating local audience na handang sumuporta sa mahuhusay na local entertainment outputs.

Teka, as of presstime, wala pa kaming figures sa first day gross ng I Finally Found Someone nina John Lloyd Cruz at Sarah Geronimo.

From there, let us compare how it fares with the other JLC-Sarah blockbuster hits!

Tuloy lang ang suporta natin sa ating industriyang lokal!

***

HAVEY: Nangarap, Umasa at Pinaasa.

‘Yan ang sinulat ng ating Olympic silver medalist sa weightlifting na si Hidilyn Diaz ukol sa ating bid na maging host sa South East Asian Games 2019.

Kung hindi pa ito na-post ni Haidie ay hindi ko malalaman ang tungkol dito.

Inilabas ng ating sa­riling weightlifting hero ang kanyang saloobin, “Lahat kaming atleta umasa rito. Lahat kami na-set ang mata namin sa SEA Games 2019.

“Ang iba, nag-give up sa sports nila dahil dito, nagbakasakali sila na baka maipasok ang event nila sa SEA Games at baka maramdaman nila ma-represent ang bansa natin sa SEA Games.

“TRUTH HURTS!

“Masakit sa mga athlete na hindi na dito sa Pilipinas ang SEA Games sa 2019. Tingnan natin ang side ng Philippine Sports Commission, kaya ba nating mag-host ng isang event?

“Sa sarili kong Hidiliyn Diaz Weightlifting Olympic Championships, malaki ang nagastos ng MVP Sports Foundation.

“Kailangang i-consi­der ang accommodation, training venue, transportation, logistics and equipment, mga ID, manpower, at marami pang iba.

“Training camp nga, wala pa tayo pati na ang maayos na equipment, tapos magho-host pa kaya ng SEA Games?

“Tapos may problema pang hinaharap ang bansa natin sa Marawi. Ang safety ng mga athletes, di natin masabi hangga’t hindi pa naaayos ang digmaan sa Mindanao.

“Nalungkot ako sa desisyon ng Philippine Sports Commission pero kung titingnan din, tama ang ginawa nila.

“Hindi pa natin ka­yang mag-host. ‘Yun ang realidad. Ayusin muna natin ang sports camp natin, ang sports programs from the grassroots.

“Marami pang dapat i-address at sana maak­syunan lahat para sa future ng sports sa ating bansa.

“Sa mga national athletes naman, be posi­tive! SEA Games 2017 sa Malaysia is fast approaching.

“Enjoy and do your best for yourself, your sport, and above all, our country! Laban!

“Wala tayong lugar sa negativity, may lugar tayo sa progress, improvements at pagpapanalo para sa bayan!”

Such encouraging words for the top athlet­e sa ating bansa nga­yon na pursigido sa pagte-train para sa kanyang susunod na international competition.

Busy rin siya sa kanyang pag-aaral sa De La Salle-College of St. Benilde at pagsisilbi sa Air Force maliban sa pagi­ging isa sa mga trusted brand endrosers natin.

Kung ano man ang frustration niya sa SEA Games ay inirampa na lang niya sa wedding collection fashion show sa Mariott kamakailan.

Nakuhanan din siya ng endorsement para sa toprating na Koreanovela na palabas ngayon na Weightlifting Fairy.

At isang request ng ating sariling weightlifting hero na makita at makilala niya sana si Nam Joo Hyuk na Ko­rean hottie na leading man sa Koreanovela sa pagda­ting niya rito on September 23 sa Kia Theater.

***

