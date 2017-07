Sharon, niratrat ng MEMA nang magreklamo sa trapik

‘PAG artista ka, kadala­san, nasa damn if you do, damn if you don’t situation ka.

This precarious place — lahat ng artista, regardless of stature — nararanasan nila.

Mas marami at mas masakit ang birada sa iyo kung tunay kang sikat at hindi lang great pretender.

Ang ganitong ganap is a bitter reality pill na in mega-doses na eh ipinukol kay Sharon Cuneta matapos ang kanyang pagpapakatotoo.

She ranted about the traffic situation in Metro Manila sa Facebook.

As expected, ang mga nagnenegang uri, ang mga kaybubuti at kay-iinam na netizens criticized her for complaining about this long-standing problem na tila part of all our lives.

Southern belle kasi ang Megastar at understatement pa ang sinabi niyang “horrible” ang tatlong oras siyang nasa kalye.

Nasa hulog talaga ang kanyang sentimyento na “mali” na ang malalang kaganapang ito at dapat may gawin na about this, hindi bukas, hindi kamakalawa, hindi sa susunod na kabanata, hindi sa susunod na gobyerno, NOW NA!

Relate much ang diva that you love sa post ni Ate Shawie.

Kasi, taga-South din ako at part na of the daily grind ang worsening traffic condition sa Metro Manila.

Ang sked ko ay ‘di sinlala ni Ate Shawie pero I allocate two hours para umabot sa mga appointment ko.

At kung QC-bound ako, three hours ang kailangan para dumating ka on time sa appointments.

Valid ang points ng Megastar kaya kataka-taka ang mga hanash at kuda mula sa bashers at haters na may dramaramang nagdadabog ang bangs nila kay Ate Shawie.

May mga tanong sila na bakit ngayon lang nagrereak si Cuneta sa traffic?

Mas ‘kabaliw rin na may mga sinisisi at sinusumbatan pa ang asawa nitong si Senador Kiko Pangilinan dahil tila wala itong nagawang kahit na anong batas o wala itong isinulat na kahit na anong bill para maibsan o kahit paano mabawasan ang problema sa trapiko.

O, ‘di ba, after stating a fact, rinatrat pa si Mega?

Hiyang-hiya ako sa netizens na laging feeling entitled at knowing better sa lahat ng mga tao.

Sige nga, paki-enumerate ninyo ang mga SOLUSYON ninyong naiisip para umayos ang traffic sa Metro Manila?

Pulos kayo MEMA!

Pulos kayo hanash at kuda pero wala kayong maibigay na suhestiyon!

Kung sabagay, marunong pa ba kayong mag-isip?

Hindi ito ang unang pagkakataon na may celebrity na naging vocal sa traffic situation.

Of recent memory, si Vice Ganda rin, isinambulat ang kanyang damdamin tungkol sa traffic.

Bakit kay Di Kagandahang Bisyo, mas tila may pagtitimpi kayong kumuda?

Takot kasi kayong matadyakan?

Alam n’yo kasing kapag pinatulan kayo ni Jose Marie, kayo ang mas durog na durog.

Ano ba ang nagpapa-traffic sa EDSA? Sa mga araw-araw na dumadaan dito, pansin na pansin na tila mas dumami ang private cars na iilan ang sakay.

Hindi pa masyadong embraced sa atin ang car pooling.

Kitang-kita na hindi na p’wedeng i-widen pa ang kalye. With all the buildings, malls and other edi­fices that adorn it, imposibleng magka-highway rehab.

May mga lumang bus at mga lumang kotse na umaandar dito. Bawas sa load ng EDSA kung ipapahinga na sila.

Dapat din na mas marami ang bagon na umaandar at pwedeng sakyan sa MRT at i-extend ang operating hours nila, lalo na ‘pag rainy season at BER months para mas maraming taong ma-entice na sumakay.

Dapat hanggang 12:00 midnight na ang train hours.

‘Yung mga alternate routes para makaiwas sa EDSA, dapat maayos, hindi lubak-lubak, hindi kaunting ulan lang babahain na agad.

May karapatan si Sharon Cuneta na sabihin ang kanyang damdamin tungkol sa isang problema na kinakaharap nating lahat.

Pasalamat kayo at may artistang tulad niya na hindi bulag, pipi, at bingi sa katotohanan.