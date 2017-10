Sharon, nililigawan ulit ni Sen. Kiko

NATUWA ang mga fans at mga Instagram followers ni Sharon Cuneta nang mag-post ito kamakailan lang ng picture na magkasama sila ng Mister na si Senator Kiko Pangilinan.

‘Di ba nga, kamakailan lang, may mga isyung kesyo may problema sila sa marriage nila, nandiyang hindi mawala-wala ‘yung isyu ng third party sa pagitan nilang mag-asawa. Tapos nga, coming from mga post din ni Sharon, parang nag-insinuate lalo na may pinagdadaanan sila sa marriage life nila.

Pero kailan lang, nag-post ang Megastar na nanood sila ng sine at sey niya, “Hubby wanted to date me.”

Pero again, napaisip ulit na parang nangga­ling nga sa kung anumang ‘pinagdadaanan’ sina Sharon at Sen. Kiko dahil din sa isinunod niyang statement na, “Hubby making ligaw again. Don’t ask na.”

Natuwa ang mga followers niya dahil sa post niya na ‘yun. Parang dahil dito, nabura raw ang worry nila na on the rock ang marriage or nasa verge nang hiwalayan.

Dalawa naman ang napansin naming nag-comment sa post ni Sharon na obviously, ‘privy’ sa kaganapan sa buhay nila. Si Ryan Agon­cillo na napa-thumbs up pa sabay sabi ng, “yaaan”.

Gayundin si Kris Aquino na nag-iwan ng comment na, “Long Live Love.”

***

Speaking of Kris Aquino, kung matatandaan, bigla siyang nag-unfollow ng mga pina-follow niya sa kanyang Instagram account. Katwiran niya, gusto raw niyang maging simple lang at ‘yung iba, nakakausap naman daw niya kaya hindi na niya pina-follow.

Later on, may naging statement din siya na tila may koneksiyon sa pulitika kaya siya nag-unfollow para na rin sa mga ito. Nauwi sa 11 na lang ang pina-follow ni Kris sa Instagram.

Pero, ngayon, si Sharon ang isa lang yata sa mga bagong in-add ni Kris sa mga pina-follow niyang artista. Puwedeng totoo pa rin sa sinabi niyang isa sa parang criteria ay ‘yung hindi niya madalas na nakikita o nakakausap.

Base sa reply ni Sharon sa comment niya, hindi nga sila nagkakausap ng madalas. Sey kasi ni Sharon, “Hey… Thanks for stopping by! How’ve you been? In your last photos that I saw you looked really good, so fit!”

Pero nagdagdag na naman si Kris ng mga pina-follow. From 11, heto’t nasa 54 na ang tila nagbigay interes sa kanyang sundan sa IG.

At ma­ging ang assistant niya na si Alvin Gagui ay pina-follow na niyang muli—kahit pa halos araw-araw si­guro ay nagkikita o nagkakausap sila.”

So siguro, it all depends on her mood, ‘no?

***

“Ayoko ng babae! Hahaha!,” ang natatawang sabi ni April ‘Congrats’ Gustillo nang tanungin ito kung ano ang mas bet niyang kissing scene niya sa kanilang stage play na Solo Para Adultos (For Adults Only).

Parehong may kissing scene si April kina Tori Garcia at Vivo Ouano. Pero siyempre raw, mas gusto niya ‘yung sa kanila ni Vivo dahil ayaw naman daw niya sa babae.

Unang sabak ni April sa stage play at una pa lang, pinaka-daring na raw siguro niya itong nagawa.

“Ito na talaga ang pinaka-daring na nagawa ko. First play ko pa lang naman, pero sa acting, ito na siguro ang pinaka-da­ring. At yun ang dapat panoorin ng tao.”

Kung sa mga dialogues pa lang niya, talagang bastos na at walang preno si April na nagpa-sample pa ng mahaba niyang linya noong presscon.

May businessman non-showbiz boyfriend daw siya ngayon pero siguro raw, mga 2-years pa ang nakikita niya sa sarili para mag-settle down. Nakapag-invest na rin siya ng ilang sariling business kasama na ang dalawang jeep daw niya na bumibiyahe sa probinsiya.

Nakilala si April sa Wowowee bilang isa sa mga dancers at mas kilala talaga siya bilang si Congrats. Ngayon daw, pa-guest-guest na lang siya sa Wowowin.

Pero ayon kay April, marami raw naituro sa kanya si Willie Revillame at isa ito sa plano niyang imbitahan na manoon ng play nila. In fairness kay April dahil ang tagal niyang nakasama si Willie at nang tanungin namin kung naranasan niya ang sinasabing generosity ng host, oo naman daw. Minsan daw, inaabutan din sila ng pera.

Eh, yung mga branded bags?

“Ako, hindi ko na-experience na binigyan ako ni Kuya Wil ng bag. Siguro kasi, hindi rin naman ako nakakasama sa mga out-of-the country na shows. Pero okey lang, kasi bag lang ‘yun kumpara sa mga nagawa niya sa akin, ‘di ba?” say ni April.