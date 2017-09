SHARON AT KIKO HIWALAY NA?

Palaisipan ngayon sa publiko ang totoong estado ng relasyon nina Megastar Sharon Cuneta at Senador Kiko Pa­ngilinan.

Maging ang ilang malapit kay Sharon sa mundo ng showbiz ay ayaw magkomento kung ano ang talaga ang nangyayari sa Megastar.

Lalong lumikha ng pagdududa sa publiko na may pinagdadaanang mabigat na problema si Sharon dahil sa hindi napigilang emosyon nito nang maiyak habang kumakanta sa ASAP sa ABS-CBN kahapon.

Kaya ang halos nag-iisang katanungan ng mga tao, hiwalay na nga ba si Mega at Sen. Kiko?

Nauna rito ay halos emosyonal ang mga post sa social media ng aktres.

Bawat post ng aktres sa social media ay may hugot, bagay na ramdam ng kanyang mga tagaha­nga at followers sa social media kaya pawang magagandang mensahe ang ipinaabot nila sa aktres.

Nakadagdag pa ng duda na may pinagdadaanan si Sharon dahil walang kiyeme ang aktres sa pagpo-post ng mga pictures sa kanyang social media account na kasama ang mga naging ka-loveteam sa mga pelikula.

Sa kabila ng madamdaming mga post sa social media ni Sharon ay wala namang direktang makapagpukol sa mag-asawa kung hiwalay na ba ang mga ito.

Mababasa naman sa isa sa pinakahuling post ni Sharon ang pagdadalamhati sa aniya ay pagkamatay ng pinsan ni Sen. Kiko.

Magkagayunman ay hindi pa rin kumbinsido­ ang publiko na ang nasabing pangyayari sa kanilang pamilya ang nagpatulo sa luha ni ­Sharon sa ASAP.

Narito ang ilang mensahe ng netizens kay Shawie.

velamua8888 Just watched you now here in ASAP and I saw you crying on tv. I hope you’ll be fine!! All is well ma’am

iammarifetestaI watched you in ASAP and you made me cry coz I don’t like to see you cry @reallysharoncuneta

aquinolei4Condolence @reallysharoncuneta Be strong idol nadto lng kmi mga fans mo!!…bukod sa family m nandito kami aalalay sayo idol!…

riyamendozaIs this the reason why u cried in ur production number at asap

aquinolei4Condolence idol magpakatatag k always remember nandito lng kaming mga supporters mo pwede m kami panghugutan ng lakas ng loob.