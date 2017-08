SHARON, KAKAIBA ANG IPINAKITA

By Allan Diones

Yayo at Chai, kabog ni Moi

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Si Sharon Cuneta ang bet naming BEST ACTRESS sa awards night ng 2017 Cinemalaya filmfest ngayong gabi sa CCP.

Ang performance ni Sharon sa dark comedy na Ang Pamilyang Hindi Lumuluha ay hindi namin maihahanay sa ipinamalas ni Vilma Santos sa Ekstra (2013 Cinemalaya) o sa pagganap ni Nora Aunor sa Hustisya (2014 Cinemalaya) na pawang nagbigay ng Balanghai trophy for Best Actress sa dala­wang batikang aktres.

Choice namin ang Megastar dahil siya ang may kakaibang ipinakita sa hanay ng mga aktres na may competition film entry this year.

Nangahas mag-comedy si Shawie na hindi niya forte, sa halip na magpaka-safe siya sa drama­tic genre na kanyang comfort zone.

Sa pagri-risk niyang ‘yon ay may in-offer siyang naiiba, na hindi niya pa nagawa sa napakara­ming mainstream movies niya in the past, kaya mas nagkaroon ng saysay ang unang sabak niya sa indie cinema.

Kahit most of the time ay si Sharon mismo ang nakikita namin sa screen sa halip na ang karakter niyang si Cora, hindi maikakaila na super-laugh trip ang screen tandem nila ni Moi Bien na sobrang riot sa pelikula.

Kahit minsan ay hindi mo mawari kung guma-gag show o sumi-sitcom ang movie dahil sa tila unscripted na batuhan nila ng linya na ang sole purpose ay magpatawa, may genuine LOL moments ang pelikula.

Malaking dahilan nu’n si Sharon at si Moi bilang kuwelang kasambahay niya na si Bebang.

‘Yung mahaba at intense breakdown scene ni Mega sa bandang dulo ng movie, feeling namin ay hindi na kailangan, pero ini­lagay ito para ipakita na kung keri niyang magpatawa ay mas kaya niyang magpaiyak ng manonood.

Medyo na-tense lang kami dahil mukhang aatakehin si Shawie sa eksenang ‘yon dahil sobrang bigay na bigay siya at buhos na buhos ang emosyon niya na pinaghalu-halong galit, mura, sigaw at iyak.

***

Sa Ang Pamilyang Hindi Lumuluha na tiyak ang Audience Choice Award bilang ito ang topgrosser sa 9 full-length films, na sinusundan ng Respeto, Nabubulok at Kiko Boksingero.

Sa mga aktres na makakatunggali ni Sharon sa Best Actress category, sinasabing si Angeli Bayani ang pinaka-may laban, pero hindi na bago sa amin ang ipinakita ni Angeli sa Bagahe.

Nanghinayang kami kay Angel Aquino sa Sa Gabing Nanahimik ang mga Kuliglig, habang si Gina Alajar ay reliable as usual sa Nabubulok pero hindi ‘yon sapat para maisalba niya ang pelikula.

Walang aktres na nag-standout sa Requited, Baconaua at Ang Guro Kong ‘Di Marunong Magbasa.

Ang galing ni Yayo Aguila sa Kiko Boksingero at ni Chai Fonacier sa Res­peto, pero mga suporta lang sila at kabog sila ng bet namin sa pagka-BEST SUPPORTING ACTRESS na si Moi Bien.

Taray ni Moi, mauunahan niya pang magkaroon ng Balanghai trophy ang guwapong boss niyang si Piolo Pascual na never pang gumawa ng pelikula sa Ci­ne­malaya.

***

Tulad ng nasulat na namin dito, ang rapper na si Abra ang choice namin for Cinemalaya BEST ACTOR para sa hip-hop drama na Respeto, na bet naming manalo ng BEST FILM.

BEST DIRECTOR namin ang nagdirek ng nasabing pelikula na si Alberto ‘Treb’ Monteras II, tapos ay BEST SUPPORTING ACTOR si Dido dela Paz na napakahusay sa Respeto.

Si Abra ang BREAKOUT STAR ng Cinemalaya at ‘pag nasungkit niya ang Balanghai para sa breakthrough role niya bilang struggling rapper/smalltime pusher na si Hendrix ay lagi nang ikakabit sa pangalan niya ang katagang ‘Cinemalaya Best Actor ABRA’.

2nd Best Film namin ang well-polished coming-of-age drama na Kiko Boksingero na dinirek ni Thop Nazareno.

Wish namin na bigyan ng Special Citation ang 13-anyos na bida ng Kiko Boksingero na si Noel Comia Jr., tulad ng ibi­nigay noon kay Nathan Lopez, bida ng Ang Pagdadalaga ni Maximo Oli­veros sa unang Cinemalaya nu’ng 2005.