Sharon at Helen Gamboa matagal nang hindi nagkikita

MATAGAL-TAGAL na rin daw hindi nakikita ni Ms. Helen Gamboa ang kanyang pamangkin na si Sharon Cuneta.

“Lately, I’ll be very honest, hindi kami nagkikita. Noong naging very busy na siya sa The Voice… ako rin naman, with my own family, narami rin inaasikaso,” sey ni Tita Helen.

Hindi sinagot nang diretso ng lola ni Marian Rivera sa Super Ma’am ang tanong kung aware ba ito kapag tila may pinagdadaanan ang Megastar na nakikita na lang din sa mga posts nito.

Sey lang niya, “Madali namang kausapin si Sharon. Very close naman siya sa mga anak ko and I always say, siya ang panganay namin which is really like that.

“Hindi kami nagkakaroon ng problema. Lalo na sila nina Apples, Lala, Ciara and in fact, sila ang palaging may communication.”

Kapatid ni Ms. Helen ang namayapang ina ni Sharon na si Mommy Elaine Cuneta. At ayon dito, alam naman niyang naka-move-on na rin si Sharon sa pagkamatay nito.

“She was able to get over it already. Noon, noon pa, after her Mom’s death.”

Isa ang marriage nina Ms. Helen at Senator Tito Sotto sa masasabing successful showbiz marriages na nananatiling matatag. Natawa ito nang tanungin kung ano nga ba talaga ang sikreto nilng dalawa.

“She adores me!” sey niya na natawa.

“Siguro the love that we have for each other is what they call forever.”

O ha! For sure, ang ina­anak at ‘apo’ niya nga sa Super Ma’am na si Ma­rian ay panay ang tanong sa kanya para maraming mapulot sa pagsasama naman nito at ng mister na si Dingdong Dantes.