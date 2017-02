SHARON-GABBY MOVIE, NAKABINBIN

WALEY: Sabi noon ng megastar Sharon Cuneta, end of January dapat magsisimula na ang shooting ng reunion film nila ni Gabby Concepcion under Star Cinema.

Dapat ay May 10 ito ipapalabas na ang katapat ay ang BLISS na pelikula ni Direk Jerrold Tarog (na follow up film niya after Heneral Luna). This is starring Iza Calzado, Ian Veneracion, TJ Trinidad and Adrienne Vergara.

Pero bakit patapos na ang February ay hindi pa nagsisimula ang shooting ng Sharon-Gabby film?

Tapos na at kumita na ng malaki ang dapat direktor nila na si Cathy Garcia-Molina kaya malaya nitong mahaharap ang paggawa ng panibagong blockbuster.

Si Sharon, kitang-kita na pumayat na at maganda ang aura — ready to face the film cameras.

Meron siyang Your Face Sounds Familiar Kids at ang parating na The Voice Teens pero puwedeng puwede isingit ang shooting days.

Si Gabby ay na-extend ang toprating na progra­mang panghapon na Ika-6 Na Utos pero hindi araw-araw ang taping niya kaya puwedeng ayusin ang shooting days.

What seems to be the problem?

Could it be true na budget ang nagiging problema ng produksyon? No, not the production budget per se, but the actors’ TF.

Walang problema daw sa kampo ni Sharon dahil may standard rate na siya sa Star Cinema especially after her big hit and record-setting movies.

Si Gabby ay mukhang kailangang makipag-ayos pa ng TF dahil tanggapin natin, ang network na pinagtatrabahuhan niya ngayon ay hindi na active sa paggawa ng pelikula.

Ang huli niyang sinamahang pelikula na Across The Crescent Moon ay flapey sa box-office.

***

HAVEY: Havey ba ng relasyon ang isang tele­serye leading man sa isang ka-gym niya na balitang kakilitian at kalandian niya hanggang sa parking lot?

Namamalisyahan na ang mga kasamahan nila sa gym at pinagdududa­han na silang malalansang bolaret na magkasamang nagbibiyahe papuntang langit.

Medyo may ganu’n nang reputasyon ang aktor dahil na rin sa role na nagampanan niya bilang artista.

Makatotohanan kasi ang pagganap niya sa bading role kaya sinasabi ng iba na isang ihip na lang ay baka matuluyan na siya bilang beki.

Ang kapartner niya ay isang model at part time actor na hindi na bago sa mga relasyong ganito.

Mabili siya sa mga taga-industriya at bagama’t salat sa talent, nakukuntento na siyang ma-link sa iba’t ibang bading sa showbiz.

Malandi rin kasi ito model-actor na ito. May kaibigan akong beking personalidad na regular niyang ka-text ng kung anik anik na kalandian, pero laging nauuwi sa wala.

Ayaw kasing gumastos ng kaibigan ko para sa makaniig niya, ‘di ba, Shalaley?

Kaya ngayon, mukhang destined sila ng aktor na ito na pinagdududahang beki rin naman.

Birds of the same feather f*** together, sabi nga nila.

Meant to be kaya sila?

Abangan natin kung #lovewins talaga!

***

