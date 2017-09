SHARON AMINADONG MARAMING PROBLEMA

“People will always speculate so whether I deny or I admit or give a reason and say something else, they will always believe what they want to believe. Ilang beses ko na ding nasabi na walang perpektong marriage. So ganun lang ‘yon, pero hindi lang naman ‘yun ang puwedeng problema.”

Ito ang litanya ng bete­ranang aktres na si Sharon Cuneta nang basagin ang kanyang pananahimik hinggil sa balitang paghihiwalay nila ng kanyang mister na si Senator Francis ‘Kiko’ Pangilinan.

Ngunit aminado ang aktres na may mga problema siya sa ngayon.

“May pinagdadaanan, hindi lang isa, hindi lang dalawa. Nao-overwhelm lang ako, tapos kasabay pa ng trabaho. Kasi sa akin, turbo kapag dumarating ang problema. Kailangan sabay-sabay, sunod-sunod, hindi katulad sa regular na tao,” aniya pa sa panayam ng mga mamamahayag sa presscon kahapon.

Nagsimula ang palagay sa matinding problema ng aktres nang mapuna ng mga netizens ang pagiging emosyonal sa social media ng aktres.

Siniguro naman ng aktres ang mg atagahanga nito na na ‘okay’ siya .

Sa panig ni Senator Pangilinan, mariin naman nitong itinanggi na hiwalay na siya sa Megastar.

“Hindi iyan totoo!,” diin ng Senador nang kapanayamin ng TONITE.

Gayunman, hindi na ito nagpaliwanag kung bakit naging emosyonal si Sharon habang kumakanta sa ASAP nitong Linggo ng hapon.

Hindi ito ang unang pagkakataon na napaulat ang paghihiwalay ng mag-asawa dahil ilang buwan na ang nakaraan, binigyang-kulay ang pag-alis ni Sharon patungong Estados Unidos kasabay ng pagpo-post ng madamdaming komento sa social media.