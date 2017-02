Shaina, hihintayin si Piolo sa langit

KUNG kuwarenta anyos ka na, literal na matanda na at nasa hustong pag-iisip, at kung hindi mo maipaliwanag ang estado ng relasyon sa isang magandang binibini, ano ang dapat nating itawag kay Piolo Pascual?

Duwag? Takot sa commitment? Ayaw sa relasyon?

Lalaking urong ang bayag? ‘Di naniniwala sa happily ever after at forever?

Ano pa ba ang kulang sa alindog at kariktan ni Shaina Magdayao at la­ging may mga paliwanag si Papa P na kesyo mahirap magsalita at ingat na ingat siya sa pagsasalita?

Hindi mawawala ang mga durugista at nagbebenta ng droga sa merkado sakaling magpapaka­totoo siya at sabihing, “Yes, Shaina and I are in a happy relationship.”

Hindi na teen-ager si Papa P.

Baka ang pubic hair niya down there, may ilang silver strands na.

Tapos, pulos kiyeme latik words ang “value,” “treasure” at “appreciate” ang namumutawi sa kanyang full lips.

Juice colored, Papa P! man up na!

Hindi ka bagong tuli. Lalong hindi ka the last Fili­pino male virgin at you are saving your chastity until the right ­woman comes along k­aya hindi ka makaamin.

At ikaw naman, ­Shaina… ang ganda-ganda mo, ‘neng!

Huwag kang maghintay sa walang hanggan.

Kailangan, malinaw kung magiging The Better Half ka ba ni Papa P.

Hanggang saan, ­hanggang kailan ang paghihintay mo upang malasap ang minimithing la­ngit?