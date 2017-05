Shabu lab nabuko sa Cagayan

Aksidenteng natuklasan ng mga ahente ng Bureau of Customs (BoC) ang isang shabu laboratory at mga pampasabog sa lalawigan ng Apparri, Cagayan.

Armado ng search warrant o Warrant of Seizure and Detention (WSD) na inilabas ni Judge Oscar Zaldivar ng Regional Trial Court Branch 7 sa Aparri, nagsagawa ng operasyon ang BoC sa Hua-Xia Compound sa Barangay Tallungan sa Aparri para sa tatlong sasak­yang pandagat na sangkot sa quarrying ng black sand.

Ngunit laking gulat ng Customs Intelligence and Investigation Service, at Enforcement Security Service nang makita rito ang isang chemical warehouse na pag-aari ng isang Michael Tan, Lito Lim at da­lawang iba pa, na nang siyasatin ay isa pala itong clandestine laboratory na gumagawa ng methamphetamine hydrochloride o shabu at ng pampasabog.

Nakatulong ng BoC ang mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA)-Regional Office II na nagkumpirmang gawaan ito ng shabu.

Wala namang nadakip ang BoC at PDEA sa nasabing operasyon na sinasabing posibleng nakatunog sa pagdating ng mga ito kung kaya iniwan ang nasabing warehouse.