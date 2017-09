By Jun Lalin

MAY mga artistang maaaliw ka kapag binabasa mo ang pagpatol nila sa ibang bashers. Ang sexy actress na ito na may mga anak at hiwalay sa kanyang mister na aktor, nag-react na naman kamakailan sa isang komento sa kanyang post sa kanyang social media account.

Sabi kasi ng nagkomento sa isang post niya, hindi naman totoong mag-isa niyang pinalalaki ang kanyang mga anak dahil may maids, driver, etc. na tumutulong sa kanya para magampanan niya ang pagpapalaki sa kanyang mga anak.

Sabi naman ni aktres, totoo naman na may mga katulong siya, pero kinakailangan niyang magtrabaho ng mabuti para magawa niyang makuha ang mga serbisyo ng mga taong katulong niya sa pagpapalaki sa kanyang mga anak, para may pambayad at panggastos sa mga pangangailangan ng kanyang mga anak.

Ang advice kay aktres ng iba, huwag nang pumatol sa mga ganoong komento dahil hindi naman niya kilala ang mga nagme-message ng ganoon sa kanya. Remember, bashers will always be haters, kaya huwag na lang pumatol para hindi masira ang araw, huh!