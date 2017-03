Sexy actress, naglalagablab ang lovelife habang nanlalamig ang career

By SHALALA

HINDI pa man ganu’n katagal nang siya’y mawala… sexy actress na may jowa na, nag-I SHALL RETURN para mangutang!

Maganda ang takbo ng career niya sa lupang hinirang nang siya’y lumisan.

Nanghihinayang ang mga utaw na humawak ng kanyang karir noon dahil halos nagkasunud-sinod ang shows niya sa TV at pelikula.

Naging se­cond lead siya sa isang movie na naging hudyat ng kanyang pag-imbulog sa showbiz­landia.

Dahil magaling siyang umarte sa drama at co­medy, nag-action din siya. Versatile si ate!

‘Yun ang sign na kailangan na rin niyang mag-inarte katulad ng mga sikat na nyortista.

Pero ni-level up niya nang labis-labis, sobra-sobra.

Nagbisi-bisihan siya at tumatanggi na siya sa mall shows dahil walang pay.

Pati mga request ni mayor, waaah na niya feel.

Katwiran ng hitad, hindi na siya starlet. She’s an actress na with attitude.

Dahil feeling sikat na siya, sumimangot ang swerte sa kanya. Lumipat siya ng manager pero wala itong nagawa para ibalik ang ningning niya.

Na-in love si ate at doon na ang focus niya.

Hanggang na-lost in space ang beauty niya…

After a year and a half, nagbalik si ate sa lupang kanyang sinilangan.

Pinagte-text niya ang mga dating nakatrabaho pero walang nag-text back.

Doon niya napag-isip-isip na hindi talaga naka­tulong ang lumalagablab na pag-ibig sa lumamig niyang career.

Kaya may-I-go siya sa iniwan niyang talent management at nagma­kaawa to the point na nag-advance pa ng P150,000 para makabalik.

Ang tanong, makakabalik pa ba siya?

Baguhang aktor na naghubad at nakipag-tounge twister sa kapwa lalaki, nagmayabang…

Nagmarunong sa isang serye nito kung saan kasama siya. Masalimuot ang buhay ni kuya noong wala pa siya sa showbiz dahil broken family sila.

Mas pinili nilang makasama ang kanilang ina at kinalimutan na ang ama nang waaah give ng support sa kanila.

Doon niya napag-isip-isip na pasukin ako, este, ang showbiz pala.

Dahil jugets pa siya eh jumo-join siya sa mga aktingan sa school.

Gwapo at lalakeng-lalake si kuya kaya nag-uunahan ang mga ma­nager kung sino ang unang susubo este ang tutulong pala sa kanya.

May nanalo na!

Ginalingan kasi!

Isang sikat kuno na direktor ang humawak sa batuta este career niya.

Unang pelikula ni kuya, pinag-usapan siya dahil magaling siya. Pangatlong indie movie, win na siya ng best actor award. Yumabang si kuya, lalo na nang makasama siya sa isang sikat na serye.

Sa isang bar na ba­ngenge na siya, doon niya ipinagyabang na isa raw siya sa tumutulong para mas gumanda ang script ng serye. Kinausap daw siya ng direktor na maging involved na sa show dahil magaling siya at mara­ming bagong idea.

Feel na feel niya ang pagkukuwento na may pakumpas-kumpas pa hanggang dumating ang GF niya at pinatigil na siya sabay inuwi.

Sori nang sori si girl sa mga kausap ng jowa niya at pinakiusapan ang mga ito na huwag iparating sa management ang pinagsasabi nito.

Baka kasi tigukin si kuya sa serye at bumalik sa pagiging nganga.