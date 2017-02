SEVE, 4 MONTHS NANG EXCLUSIVE SA GATAS NI TONI

SLEEP DEPRIVED si Toni Gonzaga-Soriano for four months now.

Mula kasi nang ipanganak niya ang panganay nila ni Direk Paul Soriano na si Severiano Elliott ay hindi na nakatulog nang matino si Toni.

Sey ng Kapamilya actress, kilala siya dati ng mga katrabaho niya na masandal lang ay tulog agad.

Ngayon ay hindi na niya alam kung ano ang deep sleep dahil makatulog man siya ay ang bilis niyang magising.

Bilang isa siyang breastfeeding mom, nagigising siya kahit dis-oras ng gabi kapag kailangang dumede ni Baby Seve.

At dahil wala pang concept ng araw o gabi ang bagets ay wala ring oras ang pagdede nito basta nagutom.

Proud si Toni na sabihing exclusive na breastfed si Seve sa loob ng 4 months at never pa itong nag-formula milk.

Medyo hirap si Toni ‘pag Tuesday na may taping siya for Home Sweetie Home.

Ang ginagawa niya, 2 to 3 hours siyang nagpa-pump para mag-store ng kanyang breastmilk.

Malakas na raw dumede si bagets, so ang 2 to 3 bottles na naiipon niya ay hanggang after lunch lang nito.

Kaya maging sa ta­ping niya ay nagpa-pump ng milk si Toni sa set, tapos ay pinapadala niya sa bahay nila.

Wish ni Mommy Toni na magawa niya ‘yon for one year. Pero baka ‘pag 6 months na si Seve ay puwede na niya itong awatin sa gatas dahil magso-solid food na si bagets.

Medyo ginagamay pa ni Toni ‘yung sistema dahil habang lumalaki si Baby Seve na lumalakas ang demand nito sa gatas.

So, hirap siya ‘pag may location sila o out of town taping.

Madalas ay gusto niyang makauwi kaagad para mapadede si Seve dahil hindi ito napapatulog nang hindi nakakai­nom ng gatas.

Importante kay Toni na pasusuhin ng sarili niyang gatas ang kanyang anak dahil nu’ng baby siya ay never siyang nag-breastfeed kay Mommy Pinty dahil nasanay agad siya sa formula.

Kaya nu’ng bata pa si Toni, konting sakit lang ay naoospital na siya dahil mahina ang resistensiya niya.

Hindi gaya ng ka­patid niyang si Alex dahil breastfed ay hindi nagkaproblema ang mga magulang nila nu’ng paslit pa ito.

Kahit walang tulog at nag-a-adjust pa sa kanyang new role as a mother ay may major fulfillment si Toni sa pagiging isang nanay.

“Ngayon ko lang naram­daman na iba na ‘yung meaning ng buhay ko. Parang before, hindi ko naiintindihan ‘yung mga salitang ‘you gave meaning to my life’ o ‘I’ll die for you.’

“Hindi ko nainitindihan ‘yung ganu’ng klaseng pagmamahal.

“Ngayon, parang nag-iba na ang tingin ko sa sarili ko after I gave birth. Na-realize ko lalo na sa mothers how strong they are.

“The kind of strength that we have to carry a life and to give birth to a life and to take care of it and nurture it and nou­rish it, talagang ha­ngang-hanga ako.

“Iba ‘yung respeto’t pagmamahal ko ngayon sa mommy ko. Nag-iba ang pagtingin ko sa mga nanay.

“I have so much love and respect for every woman who gave birth. Kasi, iba pala talaga ‘yung pinagdadaanan ng isang babae,” bulalas ng nanay na nanay nang si Toni.

***

Ang kapareha ni Toni sa weekly sitcom na Home Sweetie Home na si John Lloyd Cruz ay napansin ang kakaibang ganda ni Toni mula nang maging ina ito.

“All in all, mas gumanda siya (Toni) bilang tao, bilang babae. Mas gumanda in the sense na mas kumpleto na ang kanyang womanhood.

“At kitang-kita mo naman, eh. Medyo weird nga, kasi parang mas naging gorgeous pa siya nu’ng after niyang magsilang, especially nu’ng kakabalik niya lang.

“Kumbaga, nagmumura ‘yung kagandahan niya,” papuri ni Lloydie sa kanyang leading lady.

Si Ms. Sandy Andolong na gumaganap na ina ni Toni sa HSH ay sinabing medyo nag-iba ang priorities ng 33-anyos na aktres at nakabuhos lahat sa anak nito.

Nakikita ni Ms. Sandy kay Toni ‘yung nangyari sa kanya dati na parang may lubid na nakatali between her and her child, na kahit gaano kalayo ay parang hinuhugot ‘yung ina ng lubid na ‘yon pauwi sa anak nito.

Mas naging malalim din si Toni, sabi ni Ms. Sandy.

Ani Toni, ngayong isa na siyang tunay na ina ay mas naiintindihan na niya ang karak­ter niyang si Julie na may asawa’t anak.

Dati ay medyo naiilang at nahihiya pa siya sa wife and mother role niya, pero ngayon ay mas gets na niya.

Tatlong taon na sa ere ang Home Sweetie Home na napapanood tuwing Sabado pagkatapos ng TV Patrol Weekend.