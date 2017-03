Seryosong debate sa death penalty asahan

Seryosong tatalakayin ang panukalang pagbuhay sa death penalty kapag ito’y umabot sa plenaryo ng Senado, pagtiyak ni Sen. Bam Aquino.

“The minority will play an active role in the debates and we will make sure that counter perspectives are given a space in the Senate,” wika ni Sen. Aquino, na napili kamakailan bilang deputy minority leader.

“Filipino lives are at stake here at karamihan pa sa mga ito’y puro mahihirap na Pilipino na kadalasa’y dehado pagdating sa hukuman at sa mata na batas,” wika pa nito.

Nagsimula na kamakailan ang pagdinig ng Committee on Justice sa mga panukalang ibalik ang death penalty.

Subalit, naudlot ang pagdinig sa harap ng pa­ngamba na maaaring labagin ng bansa ang Treaty of International Convention on Civil and Political Rights (ICCPR) na pi­nirmahan nito noong 1986.

Ipinagbabawal ng na­sabing kasunduan ang pagbitay bilang uri ng kaparusahan.

Sa nasabing pagdinig, hinikayat ni Sen. Aquino ang mga kapwa mambabatas na alamin muna sa mga opisyal ng Department of Foreign Affairs (DFA) ang epekto ng mga kasunduan na may kaugnayan sa death penalty.