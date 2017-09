Sereno ipapa-impeach dahil sa Martial Law at war on drugs?

Naniniwala si Bayan­ Muna Rep. Carlos Zarate na malaki ang kinalaman ng pagtindig umano ni Supreme Court (SC) Chief Justice Ma. Lourdes Sereno sa usapin ng Martial Law at extrajudicial killings sa giyera kontra ilegal na droga.

Ginawa ni Zarate ang pahayag matapos ang walang kahirap-­hirap na pagdetermina ng House committee on justice na sufficient in form and substance na impeachment complaint na isinampa ni Atty. Lorenzo Gadon sa laban kay Sereno sa botong 30-pabor at apat ang kontra.

“Lumutang itong impeachment kay Chief Justice Sereno nung may mga tindig siya sa usapin sa martial law, war on drugs, at iba pang mga usapin. In fact she’s being criticized by some sectors dahil nagsasalita siya sa mga isyung ito in different form. Sa tingin namin nakakabahala ito. Especially even coming from the President ‘yung mga criticism,” ani Zarate.

Sinabi naman ni Albay Rep. Edcel Lagman na nagmistulang “Dr. Jekyll and Mr. Hyde” na may dalawang papel sa isang Children’s Book ang ginagampanan matapos ilusot ang reklamo ni Gadon habang dinismis naman ang hiwalay na impeachment complaint nina Volunteers Against Crime and Corruption (VACC) chairman Dante Jimenez at Atty. Elagio Mallari.