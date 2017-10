Senglot na tanod, swak sa gun ban

Arestado ang isang isang barangay tanod matapos na ito ay walang habas na magpaputok ng baril sa Purok Jasmin, Brgy. Domoit, Lucena City kamakalawa ng hapon.

Lango pa sa alak nang maaresto ang suspek na si Gerardo Ramilo y Alcala, 47 anyos, barangay tanod ng nasabing barangay.

Batay sa imbestigasyon bandang alas 2:30 ng hapon ng magwala ang suspek at magpaputok ng kanyang baril.

Agad inaresto ang suspek at nakumpiska ng mga pulis dito ang isang kalibre .45 baril.

Sasampahan na ngayon ang suspek ng kasong indiscriminate firing at Violation of Ra 10591 in relation to Omnibus Election Code o Comelec Gun Ban.