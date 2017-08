Senate probe vs Comelec chair ipupursige

Pursigido pa rin si Senate Majority Leader Vicente Sotto III na itulak ang imbestigasyon ng Senado kaugnay sa alegasyon na kinakaharap ni Comelec Chairman Andres Bautista na pagkakaroon ng unexplained wealth kung saan mismong misis nito ang nagbunyag.

Si Sotto ang naghain ng resolusyon na humihiling na imbestigahan­ ng Senado ang natu­rang alegasyon laban kay ­Bautista.

Ngunit ilang senador ang hindi pabor na imbes­tigahan ito dahil umano sa posibleng impeachment case na isasampa ­laban dito.

Giit ni Sotto, ang imbestigasyon na gagawin ng Senado ay para gumawa ng kaukulang batas kung paano higit pang mapapalakas o mapapatino ang pagpapatupad ng Republic Act 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees o kung kailangan itong amyendahan.

“Hindi natin maiiwasan na may mga taong dadalhin sa pulitika ang usapan kasi nga ang pinag-uusapan ay ang namahala nu’ng 2016 elections. Pero as much as possible, I will not dwell on that. Doon ako sa sinasabi kong papaano ma­ging matino ang pagpapatupad ng Republic Act 6713,” ayon kay Sotto.

Bukod dito, dagdag pa ni Sotto, kung noon ay naimbestigahan ng Senado si dating Vice President Jejomay Binay na isa ring impeachable official matapos akusahan ng katiwalian ay walang dahilan upang hindi rin nila imbestigahan si Bautista.

Sina Senador Richard Gordon at Franklin Drilon ay kabilang sa mga hindi pabor na imbestigahan pa ng Senado ang alegasyon laban kay Bautista.