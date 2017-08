Senate probe vs. Bautista naudlot

By Eralyn Prado

Inaasahang hindi na itutuloy ng Senado ang im­bestigasyon nito kaugnay sa sinasabing ill-gotten wealth ni Commission on Elections (Come­lec) Chairman Andres Bautista.

Ayon ito kay Se­nate Committee on Banks Chairman Francis Escudero na siyang namuno ng imbestigasyon.

Paliwanag ni Escudero, may inihain nang impeachment complaint laban kay Bautista sa Kamara at may nag-endorso nang kongresista kung kaya’t kaila­ngan na nilang isantabi ang im­bestigasyon dahil ang mga senador ang tata­yong huwes oras na maiakyat ang reklamo sa Senado.

Gayunpaman, sinabi ni Escudero na kokonsultahin muna niya sina Sens. Vicente ‘Tito’ Sotto at Panfilo Lacson na kapwa naghain ng resolusyon para imbestigahan ang nasabing usapin.

Nakapagsagawa na ng unang pagdinig ng komite noong nakaraang linggo at plano na sanang imbitahan sa susunod na pagdinig si Bautista.

Sa unang pagdi­nig, bigo ang komite makakuha ng dagdag pang mga impormasyon kaugnay sa sina­sabing ill-gotten wealth ni Bautista.