Senate probe sa Kian slay aarangkada na

Sisimulan nang im­bestigahan ng Senado sa Huwebes, Agosto 24, ang pagpatay sa 17-anyos na estudyanteng si Kian delos Santos.

Ang Senate committee public order and dangerous drugs na pinamumunuan ni Senador Panfilo Lacson ang hahawak ng imbestigasyon.

Base na rin ito sa reso­lusyon na ihahain nga­yong araw na ito ng majority bloc na kumokondena sa pagpatay kay Delos Santos at humihiling­ na imbestigahan ang posibleng pang-aabuso­ ng kapulisan sa pina­igting na kampanya ng pamahalaan kontra droga.

Nabuo ang ­resolu­syon matapos na magpatawag ng caucus si ­Senate Pre­sident Aquilino ‘Koko’ Pimentel III noong Linggo ng gabi.

Lumitaw na 14 mula sa 17 miyembro ng majority bloc ang lumagda sa resolusyon.

Una nang nagpaha­yag ng pagkaalarma si Pimentel sa kaliwa’t kanang pagpatay sa mga hinihinalang sangkot sa illegal drug trade at kailangan na umanong seryoso itong imbestigahan.

Duda na rin si Pimen­tel sa laging pinalalabas at iisang kuwentong nan­laban ang mga hinuhuling drug suspect kaya napatay.

Kaugnay nito, sinabi ni Senador Grace Poe na huwag gawing paligsa­han ang pagpatay sa mga drug suspects.

Wala rin umanong silbi ang drug war kung magpapatuloy ang ganitong laro ng mga pulis sa inilunsad nitong drug war.

“Mahirap nito ‘yung inaabuso. Hindi ito dapat ‘contest’ ng distrito kung sinong pinakamaraming napatay kasi kung magi­ging contest ito ng pata­yan, hindi matatapos ‘yon,” ayon kay Poe kasabay ng pagsasabing “Paulit-ulit na lang ‘yun dahil may paghihiganti ng mangya­yari diyan. Basta ‘pag contest nilang dinadaan ito sa dami ng patayan, walang mananalo dito.”

Unang napaulat na may monetary reward uma­nong natatanggap sa bawat napapatay na drug suspect bukod sa binigyan umano ang bawat police stations ng quota para sa pagpatay na dapat nilang makuha o matupad.

Samantala, isang panu­kala naman ang ihahain ni Sen. Sherwin Gatchalian na layong obligahin ang mga pulis na pagsuotin ng body cameras kapag nagsagawa ng drug raids.

“Footage collected from police body cams would provide concrete evidence to hold police scalawags administratively and criminally liable for violating their oath to serve and protect the people,” ayon kay Gatcha­lian.