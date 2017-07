Senador na papatol sa 5-year ML wala sa tamang pag-iisip

Wala sa tamang pag-­iisip ang sinumang senador na kakagat sa suhestiyon ni House Speaker Pantaleon Alvarez na pairalin ng limang taon ang Martial Law sa Mindanao, ­ayon kay Senate Minority Leader Franklin Drilon.

Sinabi ni Drilon na puwedeng magpairal ng 5-year Martial Law sa bansa, pero ang malaking tanong ay kung may senador na papayag sa ganitong panukala.

“I don’t think any senator in his right mind will agree to 5 years. In the first place, the President says we will defeat the problem in 10 to 15 days,” paliwanag ng senador.

Matatapos na ang 60-day Martial Law sa Mindanao ngayong Hulyo 22 kung kaya’t umiinit ang usapin kung kailangan pa itong palawigin.

Habang payag ang ibang senador sa extension ng Martial Law ng ilang linggo lamang, wala namang pumapatol sa pautot ni Alvarez na gawing 5-­taon ang Martial Law.

Kahit na lumabas pa ang survey ng Social Weather Station (SWS) kung saan 57 percent ang pabor sa Martial Law, sinabi ni Drilon na wala itong epekto sa debate ng extension ng Martial Law.