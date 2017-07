Senado to the rescue kay Angara sa tax reform

To the rescue kay ­Senador Sonny Angara ang mga kasamahan sa Senado dahil sa isyu ng tax reform package.

Depensa ni Senador Loren Legarda, hindi dapat kay Angara lamang ibigay ang lahat ng pasa­nin kaugnay sa pagpapa­tibay ng panukala.

“It’s not Sonny’s job singly, or it’s not his fault at all,” depensa pa ni Legarda kasabay ng pagsasabing ang pagtalakay at pagpapatibay nito ay tungkulin ng lahat ng ­miyembro ng Senado.

Ngunit nanininiwala­ naman ang senadora na maaaring gusto lamang ng Pangulo na madaliin ng Senado ang pagpapatibay ng panukala kaya’t nabanggit niya ito sa kanyang State of the Nation Address (SONA).

Hirit pa ni Legarda, nagkataon lamang umano na si Angara ang chair ng komite na tumatalakay nito kung kaya’t siya ang nabanggit ng Pangulo.

Maging si Sen. Panfilo Lacson ay naawa kay Sen. Angara dahil posibleng matalo siya sa 2019 senatorial elections sa pagsusulong ng tax reform program ng administrasyong Duterte.

Ayon kay Lacson, nangyari na ito dati kay Sen. Ralph Recto nang pangunahan niya ang pagpapatibay ng 12 percent Expanded Value Added Tax (EVAT) noong administrasyong Arroyo kung kaya’t natalo ito sa kanyang reeleksyon noong 2007 elections.

Marami ang naga­lit noon sa pagpapairal ng EVAT kung kaya’t si Recto, noon ay chairman ng Senate committee on ways and means, ang napagbuntunan ng sisi ng mamamayan nang matalo sa kanyang reeleksyon.

Magugunitang tagilid ang itinutulak na tax ­reform ng Pangulo dahil sa ilang nakapaloob dito na hindi pinaboran ng ilang senador, katulad ng pagbubuwis sa produktong petrolyo.