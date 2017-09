Senado pinasasaklolo ng IBP sa CHR

Pinasasaklolo ng Integrated Bar of the Philippines (IBP) ang Senado para magkaroon ng maayos na budget ang Commission on Human Rights (CHR) kasunod ng ginawang hakbang ng Mababang Kapulungan ng Kongreso na bigyan lamang ng P1,000 budget para sa susunod na taon ang ahensiya.

Sa ipinalabas na kalatas ni IBP National President Abdiel Dan Elijah Fajardo, sinabi nito na isang kawalan ng respeto sa rule of law ang ginawa ng Kamara at hindi makatarungan sa pananatili at independence ng CHR kaya dapat umanong pakialaman ito ng Senado.

“In celebration of Law Week, the IBP Board of Governors, by a formal resolution, has urged the Senate has urged the Senate of the Philippines to exercise its powers under Section 24, Article VI of the Constitution to propose amendments to the General Appropriations Bill approved by the House of Representatives and thereby ensure that the CHR is provided a sufficient amount of public funds in the GAA for 2018,” base pa sa kalatas ng IBP.

Una nang inirekomenda ng Senate Finance Committee ang panukalang budget ng CHR na P678 Milyon para sa taong 2018.

Ang pagkakaloob umano ng sapat na pondo sa CHR ay magbibigay kahulugan hindi lamang sa Konstitusyon kung ‘di maging sa fundamental policy ng Estado na pahalagahan ang dignidad ng bawat tao at garantiyahan ang respeto sa karapatang pantao.