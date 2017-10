SENADO NAGHAHANDA NA SA IMPEACHMENT VS SERENO

Kinumpirma ni Senate President Aquilino ‘Koko’ Pimentel III na naghahanda na sila para sa posibleng pag-convene bilang impeachment court kaugnay ng reklamo laban kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno na patu­loy na dinidinig sa House Committee on Justice.

“Oo, naghahanda na kami ng impeachment rules namin,” saad ni Pimentel.

Aminado si Pimen­tel na sa sandaling maisulong sa Senado ang impeachment kay Sereno ay tiyak na maapektuhan ang mga nakabinbing panukala sa kanilang hanay.

“Sabi ko nga kay Speaker (Pantaleon Alvarez) o reklamo ka na may 200 pending bills ka dito sa Senado tapos bibigyan mo kami ng isa o dala­wang impeachment cases, talagang apektado ‘yan. There are only 24 hours a day,” paliwanag ni Pimentel.

Gayunman kung aakyat man aniya sa kanila ito ay wala naman silang magagawa kung hindi tupdin ang kanilang tungkulin.

“Kung kailangan pumasok ng Friday wala kami magagawa,” pahayag pa ng Senate President.