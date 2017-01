Senado kinalampag sa sin tax

Hinimok ng Kamara ang Senado na ipasa na ang Sin Tax Reform Act na nagbibigay ng patas na interes sa mga maliliit at malalaking tobacco companies.

Ayon kay House Deputy Minority Leader at Buhay Rep. Lito Atienza sa mahabang panahon ay ang interes lamang ng mga multinational tobacco companies ang isinasaalang-­alang kaya napag-iwanan na ang interes ng mga Filipino tobacco farmers.

Kaya sa oras na maisabatas umano ang amyenda sa Sin Tax Law na inakda ni ABS Partylist Rep. Eugene de Vera ay magkakaroon ng patas na playing field ang ating local tobacco industry.

“I am hoping that our good senators will also do their part to protect the local tobacco farmers from unfair business practice. Once upon a time, we were the number one cigar manufacturer, but we killed our own cigar industry by a series of measures which ostensibly would have helped them, but otherwise killed. The cigar industry now making a lot of money all over the world, but without the Philippine brands being able to compete,” paliwanag ni Atienza.

Sa ilalim ng panukala ay tatanggalin na ang Unitary Tax o iisang pagbubuwis sa mga sigarilyo na dapat ay P30 kada pakete at sa halip ang mga branded ay papatawan ng mas mataas na buwis na P36 kada pakete habang mas mababa naman sa mga locally made na nasa P32 kada pakete.

Dahil sa mataas ang ipapataw na tax sa mga branded cigarettes ay ina­asahan na mas mamahal din ang sigarilyo habang hindi naman mapag-iiwanan ang mga local produce cigaretes dahil bababa ang presyo nito sa merkado dulot ng mas mababang ipapataw na tax.