Senado at Kamara naka-apat na batas lang sa isang taon

By Bernard Taguinod

Apat na panukalang batas lamang ang naipasa ng dalawang Kapulungan ng Kongreso sa loob ng isang taon – dalawa rito ay prangkisa sa telecommunication at broadcast group.

Gayunpaman, maaaring madagdagan ito ng anim sa sandaling lagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga panukalang batas na niratipikahan na Senado at Kamara bago sila nag-sine die noong Hunyo 3.

Sa statistical data na inilabas ng Kamara, ang apat na panukala na naging national law at nilagdaan ni Duterte ay ang Republic Act (RA) 10923 o ang pagpapaliban ng eleksyon sa barangay at sangguniang kabataan election noong Oktubre 2015; RA 10924 o ang 2018 national budget na pinirmahan ng Pangulo noong Oktubre 10, 2016 at Disyembre 22, 2016, ayon sa pagkakasunod.

Ang dalawang nilagdaan ni Duterte ay ang RA 10925 o ang panibagong 25 taong prangkisa ng GMA Network Inc., at RA 10925 o 25 years franchise naman ng Smart Communication Inc., na parehong pinirmahan ng Pangulo noong Abril 21, 2017.

Naghihintay pa ng lagda ni Duterte ang anim na panukalang batas na niratipikahan ng Senado at Kamara na kinabibilangan ng pagpapalawig sa validity ng passport, free internet access sa mga pampublikong lugar, pagpapataw ng parusa sa mga hospital na tatangging tumanggap ng pasyente na walang downpayment; universal access to quality education sa kolehiyo, adjument sa halaga ng mga ari-arian; at pagpapalawig sa validity ng driver’s license.

Ang Senado at Kamara ay mayroong pondo na umaabot sa P13.5 Billion noong 2016 at P14.97 Billion ngayong 2017.

Base sa datos na inilabas ng Kamara, mula Hulyo 2016 hanggang Hunyo 2017, umabot sa 5,819 ang panukalang batas na naihain.

Umabot naman sa 194 panukalang batas ang naipasa sa ikatlong pagbasa kung saan 53 dito ay national at 140 ang local law habang 13 ang pumasa sa ikalawang pagbasa bago nag-sine die ang dalawang Kapulungan na kinabibilangan ng pitong national at anim na local laws.