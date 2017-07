Senado desidido sa dagdag-buwis

Sa muling pagbubukas ng sesyon ng Senado kahapon, iginiit ni Senate President Aquilino ‘Koko’ Pimentel III ang kahalagahan sa pagpapatibay ng tax reform package ng gobyerno.

Sa kanyang talumpati, sinabi ni Pimentel na kailangang maaprubahan ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion Act (TRAIN) upang mapondohan ang panukalang budget ng pamahalaan para sa susunod na taon.

“We will ease the burden of working-and middle-class Filipinos while ensuring that all government programs remain funded through the Tax Reform for Acceleration and Inclusion Act or TRAIN,” giit ng Senate President.

Sa ilalim ng TRAIN, babagsak ang binabayarang buwis ng mga nagtatrabaho subalit ang mawawalang revenue ay babawiin ng gobyerno sa pamamagitan ng pagpataw ng karagdagang excise tax sa produktong petrolyo, mga bagong sasakyan, soft drinks at iba pang matatamis na inumin at iba pa.