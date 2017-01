Senado atat na atat sa ChaCha

Atat na atat na ang liberato senado na maisusulong ang panukalang pagbabago ng konstitusyon o kilala sa tawag na Charter Change (ChaCha).

Dahilan upang ipaapura na rin ni Senate President Aquilino Pimentel kay Pangulong Rodrigo Duterte ang binubuo nitong Constitutional Study Commission siyang magsasagawa ng pag-aaral sa mga gagawing rebisyon sa konstitusyon.

“Yung Constitutional Study Commission dapat mabuo na po iyan. Kasi, we have to start the ball rolling on this federalism or charter change effort. So, I am calling on the President to already fully compose the Constitutional Study Commission, the 25-man commission,” apela pa ni Pimentel.

Sa panig umano ng kongreso, may kasunduan na umano sila ng mababang kapulungan ng kongreso na prayoridad ang pag-amiyenda ng konstitusyon.