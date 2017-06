Sen. Villar kuyog sa ‘no more unli rice’

Inulan ng batikos mula sa netizens ang suhestiyon ni Sen. Cynthia Villar na ipagbawal ang unlimited rice sa mga fast foods at restaurants.

Hindi sang-ayon ang marami sa mungkahi ni Villar na limitahan ang unli rice.

Idinaan sa social media ang opinyon at pagkayamot ng mga Pinoy sa suhestiyon ni Villar.

Narito ang ilang komento sa Twitter:

“Nonsense kaayo ang unli-rice ban,” ayon sa tweet ng isang Atelle.

“Batid kong health condition ang dahilan pero kung ganoon, why not ban cigarettes either? Bakit yung unli rice lang?” komento naman ng isang Darrenbewithme1 sa kanyang tweet.

“Cynthia Villar wants to ban unli-rice promos. We don’t need that kind of negativity in our lives,” tweet ni Averil Santos.

“Bu#^shit Unli Rice Ban, Wala na ba kayong magawa?” komento naman ng isang Thomas Vincent.

Sa meme naman ni HIRAETH, ipinakita nito ang litrato ni Jody Sta. Maria na sumagot ng “Alam mo pabibo ka!” sa unli rice proposal ni Villar.

May isa namang netizen ang nagkomento na ang proposal ni Villar “is retaliation after Angel Locsin shamed the government for its ineptness towards Marawi charot”.

Kahit nilinaw ni Villar na hindi niya isinusulong ang pagbabawal ng unli rice sa mga restaurant, kundi concern lamang siya sa epekto sa kalusugan ng publiko, hindi pa rin tumigil ang batikos ng netizens laban sa senadora.

“Plan daw na i-withdraw ni Sen. Villar ang ban sa unli rice dahil sa social media resbak: ‘di ito tulad ng kanin, pag napaso ay puwedeng iluwa,” komento ng isang Rolando Tolentino.

Bumanat din ang militanteng grupong Partido ng Manggagawa (PM) sa ‘no more unli rice’ proposal ni Sen. Villar.

“PAYAG KA BA NA IPAGBAWAL ANG UNLI RICE? Kung gusto ni Cynthia Villar na tiyakin ang rice self-sufficiency at food sustainability, di ba dapat unli land conversion at unli land grabbing ang i-ban,” komento ng grupo.

Trending din ang isyung ito sa Facebook.

“Ipagbawal na ang pag dugas sa kaban ng bayan ng di lang iilan ang yumayaman!!!! kung sa pagakain ng kanin lang walang basagan ng trip….sa aming mga mahihirap dito na lang kami bumabawi bara ma lamnan ang aming mga tyan kahit na nga walang ulam kung minsan!!” komento ni Mitzi Barreda.

“Dapat ang inuuna mo yung mga may Lupa na di nabayaran ng kumpanya nyo na ginawa ninyong kalsada at subdivisions sa Cavite,” banat naman ni Rick Concepcion.

Ayon sa PM, dapat ang ‘unli gimik’ ng mga TRAPO o traditional politicians ang i-ban at hindi ang unlimited rice.