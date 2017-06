SEMIS CAST KUMPLETO NA

Laro bukas:

10 a.m. – Air Force vs Army (men’s semis)

1 p.m. – Cignal vs Sta. Elena (men’s semis)

4 p.m. – BaliPure vs Creamline (women’s semis)

6:30 p.m. – Power Smashers vs Pocari Sweat (women’s semis)

Kinumpleto ng defending champion Pocari Sweat ang semifinals cast matapos durugin sa tatlong sets ang Perlas, 25-23, 25-15, 25-18 kahapon sa huling araw ng quarterfinals ng 2017 Premier Volleyball League Reinforced Conference sa The Arena, San Juan.

Pinamunuan nina American import Michelle Strizak at local star hitter Myla Pablo ang Pocari Sweat upang walisin ang lahat ng nakatunggali sa four-team single round robin at lumanding sa semifinals No. 3.

Nasikwat ng Creamline ang No. 4 spot matapos kaldagin ang Philippine Air Force, 25-16, 26-24, 25-17 sa unang sultada.

Makakalaban ng two-time champion Pocari Sweat sa best-of-three semis ang No. 2 Power Smashers habang ang top seed na BaliPure ay makakatapat ang Cool Smashers.

Nagtala si Strizak ng 17, habang may 12 at walong puntos sina Maricar Nepomuceno at Pablo ayon sa pagkakasunod.

Nakaiwas ang Lady Warriors sa komplikasyon, dahil magkakaroon sana ng three-way tie sa 2-1 karta kung natalo sila sa Spikers.

Safe naman ang Creamline kahit magkaroon ng tabla dahil tinalo nila ang Lady Jet Spikers sa tatlong sets.

“Everybody did a good job, masaya ako dahil maganda ang inilaro nina Alyssa, (Valdez), Alex (Cabanos) at Pau (Soriano).” saad ni Creamline assistant coach Oliver Almadro. ()