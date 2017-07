SEKYU SA MASSACRE INILAGAY SA WITNESS PROTECTION

Tinanggap na sa ilalim ng ‘provisional coverage’ ng Witness Protection Program (WPP) ang padre de pamilya na isang security guard, na naulila sa nangyaring masa­ker sa San Jose del Monte, Bulacan noong Hunyo 27.

Sinabi ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre, kinakailangang matiyak ang kaligtasan at seguridad ni Dexter Carlos habang nagpapatuloy ang imbes­tigasyon sa pagpaslang sa kanyang asawa, biyenan at tatlong anak.

Base na rin umano ito sa itinatakda ng Implementing Rules and Re­gulations ng Republic Act Number 6981 o Witness Protection Program, Security and Benefit Act.

Gayunman, bago umano mabigyan si Carlos ng aktuwal na proteksyon, seguridad at benepisyo sa ilalim ng WPP, kinakaila­ngan muna siyang lumagda sa isang Memorandum of Agreement.

Bukod sa pagkakalooban ng seguridad, ang mga nasa ilalim ng WPP ay maaari ring mabigyan ng livelihood o kabuha­yan at pinansyal na tulong.

Nabatid na si Carlos ay nakipagkita na kay Aguir­re at sa namumuno ng WPP na si Nerissa Carpio.

Samantala, batay sa huling kaganapan, matapos amining sabihing pinahirapan at tinortyur siya ng mga pulis para umamin sa masaker ay muli na namang nagbago ng paha­yag ang nakakulong na suspek na si Carmelino Ibañez, alyas ‘Miling’.

Ayon kay Ibanez, hindi totoong tinortyur siya ng mga pulis pero wala umano siyang kinalaman sa masaker.

“Wala po akong kinalaman dun sa ibinibintang sa akin. Wala po akong kina­laman dun sa pagpatay sa mga tao dun sa masaker. Hindi po ako tinortyur,” ito ang pahayag ni Ibanez.

Ayon naman kay P/Supt. Fitz Macariola, San Jose del Monte City police chief, hindi sila nababahala sa pabagu-bagong pahayag ni Ibanez.

“We have a case against him, we have a witness against him and saying na siya nandun sa crime scene, and nang ki­nomfront na siya ay nasa crime scene at possibly involves sa case ito, he really­ admitted in front of his pa­rents and sister,” ayon pa kay P/Supt. Macariola.

Idinagdag pa ng opis­yal na nasa kamay na ng prosekusyon kung ipapasailalim sa psychological­ test si Ibanez dahil sa ­paiba-ibang pahayag at salaysay nito ngunit tini­yak nilang maayos ang trato nila rito at mas pinatindi pa ang seguridad nito sa loob ng kulungan.