SEGURIDAD SA ARIANA GRANDE CONCERT HIGPITAN

Hinikayat ng mga senador ang Philippine National Police (PNP) na higpitan ang seguridad sa gaganaping concert ni Ariana Grande sa bansa sa buwan ng Agosto matapos ang nangyaing pagsabog sa concert ng American singer sa Manchester City nitong Lunes ng gabi (Martes ng umaga sa Pilipinas) kung saan 19 katao ang patay habang higit sa 50 ang sugatan.

Iginiit nina Senators Sonny Angara at Juan Miguel Zubiri na dapat paigtingin ng PNP ang “security preparations” sa Ariana Grande concert sa Mall of Asia Arena ngayong Agosto at sa iba pang magdaraos ng concert sa bansa, upang hindi tayo matulad sa nangyari sa Northern England nitong Lunes.

“Kailangang mag-step up ng security preparations,” ani Angara na nagsabi pang walang katumbas ang “price of vigilance”.

Hirit naman ni Zubiri, hindi lang sa mga concert dapat maghigpit ng seguridad kundi maging sa mga laro ng Philippine Basketball Association (PBA) kung saan dagsa ang tao lalo na kung championship.

“Dapat lagyan natin ng X-rays at metal detectors ang lahat nung mga entrance ng concert venues dito at dagdagan nang police personnel sa lahat ng kapaligiran ng venues. Ito’y dapat gawing SOP na para sa lahat ng concerts pati na rin sa ibang events katulad ng PBA,”giit ni Zubiri.

Kasabay nito, tiniyak naman ni NCRPO chief Director Oscar Albayalde na masusi niyang ipabubusisi ang mga sistema ng paglalatag ng seguridad sa malalaking event, tulad ng konsyerto sa Metro Manila partikular ang mga international event na isinasagawa sa bansa.

Una nang inihayag ni PNP spokesperson Chief Supt. Dionardo Carlos na isasailalim sa “security adjustments” ang nakatakdang concert ni Ariana Grande sa August 17 sa Mall of Asia Arena, Pasay City.

Sinabi ni Carlos na nakipag coordinate na sila sa production team ni Grande para ipresinta ang kanilang security plan para sa event para maagang makipag-coordinate sa lokal na awtoridad.