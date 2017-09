SEESAW CLASICO!

Kulang ang 48 mi­nutes ng regulation, na­ngailangan pa ang Star at Ginebra ng extra five minutes bago nadesisyunan ang pinakahuling installment ng Manila Clasico sa Smart Araneta Coliseum kagabi.

Sulit ang 15,325 pa­ying patrons na dumagsa sa Big Dome, walang bumitaw hanggang dulo nang kumpletuhin ng Gin Kings ang 105-101 overtime win.

Napuwersa sa 24 turnovers ang Ginebra na nai-convert ng Star sa 29 points. May 14 TOs lang ang Hotshots. Nakabentahe ang Gins sa assists (25-13), rebounds (66-57), bench points (23-16) at second chance points (21-14), pero nangibabaw ang Star sa steals (12-6) at fast break points (22-12).

Halos dinoble ng Ginebra ang puntos na kinubra ng Star sa paint, 64-34.

Mula opening tipoff na naghahatakan ang magkaribal, biggest sco­ring run lang ay parehong eight points. Biggest lead ng Ginebra ay six points, seven sa Star.

Nakaungos ang Hotshots ni coach Chito Victolero sa first two quarters 25-21 at 40-45, bago inagaw ng Gins ni Tim Cone ang manibela 73-70 papasok ng fourth.

Sa final 22.4 seconds ng regulation, walang naipasok si Scottie Thompson sa dalawang free throws pero dinamba ni Japeth Aguilar ang rebound at na-foul si Justin Brownlee.

Ang pa­ngalawang free throw lang ang naipasok ni Brownlee para ilagay sa unahan ang Ginebra 94-92, 14.5 ticks na lang.

Sablay ang attempt ni Malcolm Hill sa loob lang ng arc, nakuha ni Allein Maliksi ang rebound pero sablay din bago nadampot ni Joe Devance ang rebound at na-foul. Ang second free throw lang din ang naipasok ni Devance tungo sa 95-92 lead ng Gins.

Katiting na 2.5 se­conds na lang, pumeke si Hill sa labas ng arc na kinagat ni Aguilar at ipinasok lahat ng Hotshots import ang tatlong freebies para ibuhol ang iskor sa 95, at hindi na umabot sa rim ang huling pukol ni Brownlee sa nalalabing 0.6 seconds ng regulation.

Sa dulo ng OT habang lamang ng dalawa ang Ginebra, umalog sa rim ang tira ni Brownlee at sinundan ulit ni Aguilar para isalaksak tungo sa 105-101, at hindi na nakadiskarte ang Star.

Tumapos si Brownlee ng 33 points, may tig-17 sina Devance at Greg Slaughter, 12 kay Aguilar. Nagbaba ng 11 rebounds at namigay ng eight assists si Devance, may tig-10 caroms sina Brownlee, Thompson at Slaughter.