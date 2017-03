Secretary, MARUPOK sa halik ni Tanod Bae

KAHAPON ang 22nd birthday ni Maine ­Mendoza kaya ang ­daming nagpadala sa kanya ng cakes sa ­Broadway Centrum at maging sa ­barangay.

Kaya namigay sila ni Alden Richards ng cupcakes sa barangay na ­binisita nila kahapon.

Sa segment nila with Jose Manalo and Wally Bayola na ‘Kap’s Book of Amazing True Love Stories’ ay may harutan at tamis-tamisan moment sina Maine at Alden.

In character ang ­dalawa bilang ­Secretary at Tanod Bae, kaya kunwari ay inutusan lang ni Alden si Tanod na ­ibigay ang kiss nito kay Secretary na para kay Maine.

MARUPOK ang sekretarya ni Kap, kaya ­payag itong magpa-kiss sa pisngi na para raw sa birthday girl na si Meng.

Kwela ‘yung kiye­meng MOUTH-TO-MOUTH nila, na ‘yung bigote ni Alden ay napunta kay Maine at ‘yung malaking nunal ni Menggay ay napasa kay Tisoy.

Nag-share din sila ng iisang cupcake with matching subuan.

‘Yung kiss nila dapat bilang Maine at Alden na ay hindi naglapat ang mga labi nila, nose-to-nose lang.

Dahil maraming nagbibigay ng cakes at mga regalo ‘pag birthday niya, naisipan ni Maine na magbigay ng something para sa mga kabataan, lalo na sa mga estudyanteng nagugu­tom at hindi nakakakain nang tama.

Ni-launch niya ang kanyang ‘nutrition program’ kung sana isi-share niya ang ­blessings niya sa mga batang ­nagugutom.

Sa Broadway ­studio ay merong box kung saan puwede ring magbigay ang Maine at AlDub fans ng birthday gift para kay Meng, na ibibigay nito sa mga batang nangangailangan.

In fairness ay ang ganda ng naisip na ‘yon ni Maine bilang napakarami niyang natatanggap na cakes (na hindi niya kayang kainin lahat) at gifts (na karamihan ay hindi niya kaila­ngan), so mas okey kung ipamimigay niya ang mga ito para mapakina­bangan ng iba.

Ang alam namin ay may birthday dinner lang si Maine with her family kagabi, na ‘yung parents na raw niya ang bahala kung saang resto o hotel sila kakain.

May ­Kalyeserye shows ang AlDub ­kasama ang JoWaPao sa Amerika sa Holy Week.

Isang linggo lang daw sila sa US, pero looking forward si Meng sa New York, na bale pa-birthday na rin niya sa sarili niya.

Noon pa ­sinasabi ng AlDub na gusto nilang mag-New York ­together, so sana ay matuloy na ang bonding nila roon.

Paborito ni Menggay ang NYC kung saan siya nag-OJT nu’ng college, so bongga kung mairarampa niya si Tisoy sa Big Apple.

Ang isa pa sa mga wini-wish niya for her birthday ay ang success ng teleserye nilang Destined To Be Yours.

Ngayong tanghali ang ‘The Maine Celebration’ sa Eat Bulaga.

Hindi alam ng ­birthday girl kung anong pa-surprise ang inihanda para sa kanya ni ­Alden, kaya abangan na lang ­natin at sabay-sabay ­tayong ma-surprise.

Happy birthday, Maine!!!