SECRET MEETING SA CHINA NABUKING

Napilitang aminin kahapon ni Senate President Aquilino ‘Koko’­ ­Pimentel III ang biyahe­ ng mga opisyal ng Partido Demokratiko Pilipino-­Lakas ng Ba­yan (PDP-Laban) sa Beijing ngayong darating na ­Enero 22-25 para sa pakikipagpulong sa mga ­opisyal ng Communist ­Party of China (CPC).

Ito’y matapos mabu­king ang inihaing motion to travel sa Sandiganba­yan ni dating Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor) chair Efraim Genuino na humihingi ng permiso sa korte na payagan siyang makabiyahe sa China, dahil bahagi siya ng delegasyon bilang pinuno ng Finance Committee ng PDP-Laban, na nagdala sa kandidatura ni Pangulong Rodrigo Duterte noong nakaraang eleksyon.

Sa text message ni Pimentel, kinumpirma nito ang biyahe ng mga opis­yales ng partido upang mapalakas daw ang ugnayan ng PDP-Laban sa CPC.

Tumanggi naman itong isiwalat ang iba pang detalye ng nabanggit na biyahe sa katuwirang “internal” umano ito sa partido.

“This is an internal party matter which we want to keep internal as there will be no adverse effect on the State whatsoever. Hence, this is not an issue of national concern,” paliwanag pa ng presidente ng partido.

May kinakaharap na graft case si Genuino sa Sandiganbayan dahil sa maanomalyang paglabas nito ng P37 milyong pondo ng Pagcor para umano sa training ng mga swimmer sa 2012 Olympics.

Dahil dito, kailangan na magpaalam muna ni Genuino sa Sandiganbayan sa tuwing nais nitong lumabas ng bansa.

Sa panahon din ni Genuino naganap ang ­tinagurian ni dating­ Pangulong Benigno ‘Noynoy’ Aquino na “most expensive coffee” sa bansa dahil sa ano­malya sa kape ng Pagcor.