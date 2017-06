Sec. Aguirre, binansagang ‘flip flop king’

Binansagang ‘flip flop king’ si Justice Secretary Vitaliano Aguirre dahil sa mala-circus na pagbaba sa kaso ng mga pulis na sangkot sa Espinosa killing.

Ayon kay Senator Risa Hontiveros, malinaw na cover up o pagtatakip ang flip flopping ni Aquirre sa desisyon nitong ibaba sa homicide ang murder case laban sa mga pulis ng CIDG Region-8 na akusado sa pagpatay kay Albuera Mayor Rolando Espinosa.

Sinabi ni Hontiveros na dahil sa pagbaba ng kaso sa mga pulis ay lalong nasira ang reputasyon at integridad ni Aguirre.

“This is an obvious attempt at a cover up through an unabashed flip-flop. It is an act of impunity to cover up another act of impunity,” ayon sa senadora.

Dahil dito, hihilingin ni Hontiveros na imbitahan sa Senado ang kalihim ng DOJ upang magpaliwanag sa naging desisyon nitong ibaba ang kaso ng mga akusado.

“This may be the last straw for many of us. We cannot allow Secretary Aguirre to continue to toy around with our justice system. Enough’s enough,” giit ni Hontiveros.