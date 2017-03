Scarborough Shoal ‘di puwedeng ipamigay

Hindi maaring isuko na lamang ng Pilipinas sa isang dayuhan ang anumang pag-aari nito.

Ito ang binigyan diin ni Senador Francis ‘Kiko’ Pangilinan bilang pagsang-ayon na rin sa pahayag ni Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na dapat irekonsidera ng Pangulo ang pahayag nito na wala itong magagawa kung magtatayo ang China ng istruktura sa Scarborough Shoal.

Hamak umanong mas malaki ito kaysa sa buong land area ng Pilipinas kung kaya’t hindi naman ito basta-basta na lamang ipamimigay.

“We cannot simply say we are helpless when 300,000 square kilometers of out territorial waters, an area of about 381, 000 square kilometers of our national territory is being annexed by a fo­reign power. It is even bigger than the total land area of the Philippines.

Given such an area, we just cannot say walang magagawa,” ayon kay Pangilinan.

Kasabay nito, naniniwala naman si Senate President Aquilino ‘Koko’ Pimentel na patuloy na pinag-aaralan ng Pangulo ang maaring aksiyon ng pamahalan kaugnay pa rin sa South China Sea partikular na ang Panatag Shoal.

Ayon kay Pimentel, habang pinaninindigan ng Pilipinas ang teritoryo nitong bahagi ng South China Sea patuloy din ang paghahanap nito ng isang mapayapang solusyon sa pinag-aagawang isla.

Tinukoy ng senador ang patuloy na pakikipag -usap ng Pangulo sa mga adviser nito kung ano ang maaring gawin para ma­kabuo ng isang mapayapang solusyon.

“The President thinks about it a lot and his closest advisers, the National Security Adviser, I’m sure briefs him about that,” ayon kay Pimentel.

Naniniwala si Pimentel, mayroon mang gu­sot ang dalawang bansa sa ilang mga isyu, maha­laga pa rin umanong mapanatil ang civil at cordial relations sa halip na ma­ging magkaaway.