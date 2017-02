SBMA Deputy Admin kinasuhan sa Ombudsman

Dahil sa pagpapalabas ng kautusan na hindi sakop ng kanyang tungkulin, sinampahan ng kasong admi­nistratibo sa Office of the Ombudsman ang Deputy Administrator for Legal Affairs ng Subic Bay Metropolitan Authority (SBMA).

Sa reklamo nina Carlo Batalla, Secretary General­ ng Citizens Crime Watch at Anti-Graft and Corruption Task Force Head Diego Magpantay inakusahan­ nito si Atty. Randy Escolango na nagpapalabas ng mga kautusan para sa paggalaw ng assignment ng mga ­empleyado gayong hindi ito sakop ng kanyang duties and responsibilities nang ito ay maitalaga­ ­bilang Officer in charge (OIC) ng SBMA Office of the ­Administrator noong nakaraang taon bago ito ­napalitan ng Malacañang.

Nabatid na si Escolango ay itinalaga bilang OIC sa Office of the SBMA Administrator subalit pinalitan din siya ng Malacañang noong Disyembre 2016 ngunit sa dalawang buwan nito bilang OIC ay marami itong inilipat at itinalagang mga opisyal sa mga key positions sa SBMA.

Maliban sa reklamong inihain sa Ombudsman naghain din ng hiwalay na kasong usurpation of official function sa Office of the Prosecutor ng Olongapo ang mga complainant laban kay Escolango.

Sa 10-pahinang complaint ng dalawa, inisa-isa ang umano’y mga “unauthorized actions” ni Escolango, kabilang ang office orders na nagtatalaga sa mga opisyal o designating functions to employees at pagdedeklara na null and void office orders at memoranda na inisyu ni SBMA Chairman Martin Dino.