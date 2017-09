Sariwang Erich Gonzales, miss na ni Enchong Dee

Ang cute para sa amin ng dating magka-loveteam na sina Enchong Dee at Erich Gonzales. Na masasasabi rin naman na kung loveteam lang din naman nila ang pag-uusapan, sila naman talaga ang kilala na magka-loveteam as EnRich.

Birthday ni Erich kahapon at isa si Enchong sa mga unang nag-post ng birthday greetings niya kay Erich. Instead na bagong picture ni Erich ngayon na alam naman na seksi-seksihan na talaga at very evident ito sa mga Instagram posts niya na naka-two-piece siya or naka-bikini talaga, mas piniling i-post ni Enchong ang picture ni Erich na bagets na bagets pa ito.

Parang sinasabi rin na ito kasi ‘yung time na “silang dalawa” pa ang loveteam at kung saan mas kilala niya si Erich, ‘yung “neneng-nene” pa.

Ang pagbati nga ni Enchong, “Don’t punch me in the face for posting this… I love you! Happy Birthday ng Nene! @erichgg Even then you were so beautiful already… and more beautiful now as I see you love yourself more. Enjoy a blessed life.”

Tawa naman ng tawa si Erich sa reply niya sa post na ‘yun ni Enchong.

Sabi ni Erich, “Dami ko tawa chong!!! Thank you thank you!!! I love you @mr_enchongdee.”

Tuloy, dahil sa post na ‘yun ni Enchong at sa palitan nila ng comment na parang napaka-personal din ng dating kaya ang sweet ng dating, ang daming nag-comment na miss na raw nila ang dalawa.

May nag-comment din na, “Sana kayo na lang.”