SARILING PAMILYA MINASAKER NG PULIS

Naging marupok ang isang ama ng tahanan na dating kagawad ng pulis na umano’y may kinakaharap na problemang pinansyal sa pamilya kaya nagawa nitong pasla­ngin ang buong pamilya bago isinunod ang sarili sa kanila mismong bahay sa Carcar, Cebu City kamakalawa ng umaga.

Napag-alaman sa ulat ng Carcar Police na matapos umanong barilin at makumpirmang napatay ang asawa at dalawang anak ay nagbaril na rin sa bunganga ang datin­g rookie policeman na kinila­lang si PO1 Joel Belamide.

Ayon kay SPO2 Irvin­g Abela, ng Carcar Police, bandang ala-6:30 ng umag­a nang maganap ang insidente sa loob ng bahay ng pamilya Belamide sa Barangay Valladolid, Carcar.

Lumalabas sa imbes­tigasyon ng pulisya na nakarinig ng sunud-sunod na putok ng baril ang mga kapitbahay ng mga biktima kaya agad nilang ipinaalam sa barangay.

Pagdating ng mga tauhan ng barangay sa bahay ng pamilya Belamide ay nakita nila ang duguan, nakalugmok at wala nang buhay na ginang at dalawang anak nito na may edad na 8 at 12.

Natagpuan din ang nakahandusay na bangkay ng padre de pamilya na wala na ring buhay.

Bagama’t wala pang kumpirmasyon, kwento ng ilang kaanak ng mag-anak­, mayroon umanong problemang pinansyal ang mag-asawang Belamide na hindi na idinetalye pa.

Napag-alaman din na 2013 pa nang natangga­l sa serbisyo sa PNP si Belamide nang hind­i sumipot sa hearing ng kinakaha­rap nitong kason­g ille­gal drugs.

Nagtatrabaho naman umano ang ginang sa hindi na binanggit na eskwelahan sa kanilang lugar.