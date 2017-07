Nilinaw ng Malacañang na hindi nagbitaw ng biro si Pangulong Rodrigo Duterte partikular sa pinagpiyestahan ng mga kritiko na pahayag nito sa 11th Ambassadors’ Tour Philippine Reception sa Davao City nitong Hulyo 14, nga­yong taon.

Pinutakti ng batikos ng mga kritiko ang naging pahayag ni PDu30 patungkol sa Miss Universe.

“Kung pakialaman mo siguro ‘yung Ms. Universe, maybe I would even congratulate you for having the balls to rape somebody when you know that you are going to die.

Pero ‘yung bata, ‘yung mag-rape ka tapos you… mahirap ‘yan,” paghahayag ni Duterte sa nasabing okasyon.

Kaugnay nito, ipinaliwanag ni Presidential spokesperson Ernesto Abella kung ano ang nais tumbukin at gustong bigyang-diin ng Pangulo sa naging pahayag nito.

“I think we need to understand what he really said. Basically, it’s not a joke.

It’s a very serious statement that’s actually saying, bilib… kumbaga, para niyang sinabi, bilib naman ako sa’yo, gagawin mo pa ‘yan, alam mo ikamamatay mo ‘yan,” ani Abella sa press briefing sa Malacañang kahapon.

“It’s a sarcastic… It’s a sarcastic statement, it was not a joke,” giit ni Abella.

Maging si Pangulong Duterte kahapon ng hapon sa mass oath taking ng Presidential appointees at iba’t ibang organisasyon sa Malacañang ay nilinaw na hindi siya nagbibiro.

Klinaro ng Pangulo ang nais niyang puntuhin na manggahasa man ng sanggol o ng isang Miss Universe ay isa lamang ang kasasapitan ng may kagagawan nito at ito, aniya, ay kamatayan.

“Kaya ang sinabi ko, you know, even if you rape a one-year-old or a Miss Universe, just the same, you will lose your balls and I will kill you. What’s wrong? Why do you say I’m threatening people?” giit ni Duterte.