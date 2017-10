Sarap batukan — Trillanes;

Mariing itinanggi ni Senador Antonio Trillanes IV ang panibagong alegasyon sa kanya ni Pangulong Rodrigo Duterte na may mistress ito sa Anti-Money Laundering Council (AMLC).

“Ito ang Presidente na ubod ng bastos. Kundi lang napapaligiran ng PSG, sarap batukan,” ani Trillanes.

Sinabi ni Trillanes na kilala niya si Atty. Juli Bacay-Abad na isang disente at pamilyadong tao na naging propesyonal sa kanyang paglilingkod bilang executive director ng AMLC.

“I categorically deny itong huling imbentong istorya ni Duterte. Nakakalungkot lang na meron pang nadadamay na ibang tao,” dagdag ng Senador.

Naniniwala ang mambabatas na panibagong diversionary tactic ito ng Pangulo upang iwasan ang kanyang mga alegasyon.

“Mr. Duterte, huwag mong daanin sa kabastusan ang pag-iwas mo sa tunay na isyu ng bilyun-bilyong pera mo sa bangko,” hamon pa ng mambabatas.

“Sa akin, kayo na ang bahalang mag-dissect sa mga sinasabi nito, nagkakawindang-windang na ang mga sinasabi niya (Duterte). Hindi ako magugulat kung isang araw, masisiraan na lang ito ng bait,” pahayag pa ni Trillanes.

Sinabi kahapon ni Presidential Spokesman Ernesto Abella, walang bagong impormasyon ang senador at maingay lamang ito.

“The privilege speech of Senator Antonio Trillanes IV had nothing new to offer by way of information or insight. In the end, Senator Trillanes’ ‘expose’ was as empty as the hall he spoke in,” ani Abella.

Sinabi pa ng tagapagsalita ng Palasyo na paninindigan nila ang posisyon ng AMLC na hindi sila ang naglabas ng mga bank records ni Pangulong Duterte.

Bukod dito sinabi ng opisyal na ga­ling mismo sa AMLC na hindi tama at misleading ang kabuuang halaga ng sinasabing deposito sa bangko.