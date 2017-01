Sarah, ni-request ni Vice

HAVEY: Habang napag-uusapan kung ano ang puwedeng magandang kumbinasyon para sa mga pelikulang gagawin ngayong taon, sari-saring kumbinasyon ang lumabas .

Nauna rito ang balik tambalang Sharon at Gabby na sana raw may batang love team na iba naman — ang paborito rin ni Mega na sina Daniel Padilla at Liza Soberano naman.

Bago ‘yun!

Hindi na bago ang napabalitang Aga at Claudine dahil nagsama na sila sa dalawang pelikula, pero kung sasama­han sila ng mga batang aktor, OK ‘yun!

OK naman ang ­Jericho at Bela pero parang coming in from the cold ito.

Ganu’n din ang feeling namin sa Piolo-Yen Santos tandem pero may magic naman ang location nilang New Zealand.

Exciting ang Paulo Avelino-Maja Salvador team up sa I’m Drunk. I Love You. and of course bankable at much antici­pated pa rin ang pagsasamang muli nina Sarah Geronimo at John Lloyd.

Where does this leave the Phenomenal and Unkaboggable Box ­Office Star Vice ­Ganda especially after the box office hit na Super ­Parental Guardians?

Syempre, hindi ito patatalo — lalo pa’t nang kausapin ito ng Viva, guess who ang ni-request ni Vice para makasama niya sa susunod na pelikula?

None other than ­Sarah Geronimo.

Pero it seems like Vice will have to wait after the Sarah-John Lloyd movie of Ted Boborol.

Ang punchline nito, hindi ba’t gusto rin ni Vice na makasama si Lloydie sa pelikula? Oh well, sila-sila rin naman ang iniikutan lang ng kombinasyon.

Hidilyn, pahinga muna ang puso

WALEY: Ratsada sa pagrampa at pagtanggap ng parangal ang ating Olympic Silver Medalist na si Hidilyn Diaz noong isang gabi.

Kasama siya sa P­eople Of The Year 2017 awardee ng People Asia at Resorts World at ginawaran siya ng maganda at mabigat na Ramon Orlina trophy.

Pagkatapos nu’n ay tumungo siya sa ­Conrad Hotel para tanggapin ang Women Of ­Excellence by the Miss Universe Organization sa kanilang National Gift Auction night kung saan highlight ang creations ng ating Filipino designers through a fashion show ng Miss Universe candidates.

Labis ang pasalamat ni Haidie sa mga para­ngal na ito, at hudyat din ito ng pagdami pa ng product endorsements niya.

Habang nagtatamo ng mga karangalan si Haidie ay siya namang pagtatapos ng kanyang relasyon sa kanyang boyfriend of 4 months.

Pagbalik niya from Zamboanga after Christmas break, nalaman ko na lang that she ­wanted to start the year right and end her toxic relationship.

Kaya kantiyaw kay Haidie, unlucky in love, lucky sa career. Pero sabi niya, pahinga muna ang puso.

Self-development at training muna ang haharapin niya.

She has enrolled in a course in business ma­nagement at La Salle- College of St. Benilde.

Patuloy pa rin ang training niya for her next competition on October. Then tuloy ang kanyang pagtuturo sa mga kabataan ng weightlifting.

Ang sabi niya sa kanyang awards night notes, “Sana, sa larangan ng sports na pinili ko — ang weightlifting – patuloy kong mabigyan kayo ng inspirasyon para s­ama-sama nating buhatin at iangat ang mga pasa­nin at hamon ng buhay, at pagtagumpayan ito — bilang babae, bilang ­Pilipino na maipagmamalaki sa mundo.”

Parang luck and love are truly on Haidie’s side kasi next week, haharap siya sa presscon ng Philippine ­Sportswriters ­Association na naghirang sa kanya ng bagong karangalan.

Basta, congratulations Haidie at oo, pa­hinga muna ang puso, ha?

